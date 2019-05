Reddito di cittadinanza | cards a secco e ritardi nei pagamenti | proteste dei beneficiari

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Gli accrediti delle somme di denaro sullegialle deldie della pensione disono - ad oggi - in notevole ritardo considerando le previsioni dell'I.N.P.S. (l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e del Governo giallo-verde. Per idella misura economica assistenziale, dunque, le prospettive sembrerebbero cambiate e non di poco. L'utenza che usufruisce del sussidio finanziario - quasi 800.000 persone in tutto il territorio nazionale - la soddisfazione e la gioia in seguito all'arrivo del primo mandato di pagamento per il mese di aprile 2019 si è ora trasformata in una amara delusione. L'INPS rassicura: ricariche a fine mese La ricarica di denaro relativa all'attuale mese di maggio non è stata ancora ottenuta da molti: dall'I.N.P.S. hanno comunicato che la trasmissione delle somme di denaro sarebbe stata effettuata solo dopo il 27 ...

pietroraffa : #Monti:'La flat tax della #Lega è uno schiaffo in faccia alle classi subalterne. Il reddito di cittadinanza del… - riccardo_fra : Con Di Maio il #M5S è al Governo, abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza e altre moltissime misure a 5 Stell… - Ettore_Rosato : Dopo le Europee non c’è più fretta. Come prendere in giro i cittadini, i più fragili, con un reddito di cittadinanz… -