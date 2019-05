Recensione Good Omens | lo stravagante sodalizio degli opposti

dituttounpop

(Di venerdì 31 maggio 2019): i sempreverdi Michael Sheen e David Tennant sono ingranaggi ben oliati che funzionano all’interno di un motore che tanto liscio non vaesce oggi, 31 maggio su Amazon Prime Video. Il servizio streaming ha presentato qualche giorno fa la serie, tratta dal romanzo di Neil Gaiman e con David Tennant e Michael Sheen, a Milano nel corso dell’Amazon Night.è una co-produzione tra BBC Two e Amazon Studios, e si basa sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett., la tramaLa serie, sceneggiata dallo stesso Gaiman, è ambientata nel 2018, quando l’apocalisse e il giorno del giudizio si avvicinano. Le armate dei “buoni” e dei “cattivi” si stanno preparando. Tutto sembra stia andando secondo i piani divini, tranne per un angelo esigente, Aziraphale (Michael Sheen), e per un demone, Crowley (David Tennant) che non si stano ...

Noovyis : Un nuovo post (Good Omens, recensione: A che ora è la fine del mondo?) è stato pubblicato su Playhitmusic - - smithwinstons : Good Omens, recensione: A che ora è la fine del mondo? - FilmFilmFilmF : Good Omens, recensione: A che ora è la fine del mondo? -