Realiti | Enrico Lucci racconta l’Italia del selfie Freccero | «Sfiderà la D’Urso | è lei

(Di venerdì 31 maggio 2019)Tra racconto e parodia (il limite, in questi casi, è assai labile)porterà in prime time su Rai2 l’Italia narcisistica deicon le sue emanazioni televisive e social. Mercoledì 5 giugno, alle 21.20, l’ex Iena debutterà con– siamo tutti protagonisti, evoluzione del programmaShow voluta dal direttore di rete Carlo, che stamane ha presentato il progetto assieme ai suoi artefici. Tra di essi, Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca. “Questo programma mette in scena l’Italia del, l’Italia di tutti quanti noi che pensiamo che l’unico valore sia il narcisismo. Per la prima volta la tv generalista si collega con Instagram e il pubblico potrà votare proprio dal social network. Reality è sperimentale e conclude la prima parte del mio mandato. In autunno ci sarà la seconda. Andremo ...

