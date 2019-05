Rafa Nadal e il ‘maschilismo social’ | su Instagram segue solo due donne | una delle quali

Roland Garros : Rafael Nadal supera agevolmente Yannick Maden in tre set. Lo spagnolo conquista il terzo turno : Rafael Nadal non delude le attese e conquista la qualificazione al terzo turno del Roland Garros 2019. Lo spagnolo (n.2 del mondo), che va in caccia della dodicesima vittoria nello Slam a Parigi, ha superato il tedesco Yannick Maden (n.114 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2 6-4, allungando la propria striscia vincente nel Major francese. L’iberico se la vedrà nel prossimo round contro il belga David Goffin (n.29 del mondo), che ha ...

Roland Garros 2019 : tabellone in discesa per Rafael Nadal. Un percorso non impossibile per l’iberico : Come sanno gli appassionati di tennis Rafael Nadal andrà a caccia del dodicesimo trionfo al Roland Garros a partire da domenica e il tabellone sorteggiato giovedì sembrerebbe agevolargli parecchio il compito nelle fasi iniziali del torneo. Nei primi due turni infatti il maiorchino di Manacor, che compirà 33 anni il 3 giugno, incontrerà due giocatori provenienti dalle qualificazioni, mentre nel terzo turno potrebbe avere il belga David Goffin, ...

Roland Garros 2019 - i favoriti. Novak Djokovic e Rafael Nadal primi della fila - ma quest’anno non tutto è scontato : Riparte la caccia allo Slam rosso, al Roland Garros. Saranno in 128 a partire nel tabellone principale, ma soltanto uno riuscirà ad alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri nella finale del 9 giugno. Quel trofeo l’ha alzato al cielo undici volte Rafael Nadal, che dal 2005 ha mancato l’appuntamento soltanto nel 2009, 2015 e 2016. L’iberico, quando si tratta della terra di Parigi, assume il ruolo di favorito naturale, anche se ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal è pronto per il dodicesimo trionfo sul rosso parigino : Era a digiuno di vittorie in tornei dall’Open del Canada di Toronto dello scorso agosto, e addirittura non aveva ancora vinto un torneo sulla terra battuta quest’anno: gli Internazionali d’italia di Roma sono stati per Rafael Nadal il posto migliore per spezzare questa astinenza. Sui campi del Foro Italico si è rivista la miglior versione di Rafa dopo quella un po’ sbiadita di Montecarlo, Barcellona e Madrid e di solito il trionfo capitolino è ...

Rafa Nadal - tutti i tic del tennista nove volte campione di Roma : Le bottiglietteLe bottiglietteIngresso in campoNon pestare le righeServizioPosizioneIl morsoSe ne accorge anche un profano che veda per la prima volta una partita di tennis: quando è in campo Nadal ci sono cose che non cambiano mai. Non devono cambiare per il campione spagnolo che si è laureato per la nona volta re di Roma (non ce ne erano stati tanti neanche nell’antichità), campione agli Internazionali d’Italia da numero due al mondo battendo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal ritorna il padrone della terra rossa : Zero titoli in stagione, nessuna finale sulla terra rossa, tre eliminazioni di fila in semifinale negli ultimi tornei. Questi erano i numeri di Rafael Nadal prima di arrivare a Roma. Lo spagnolo si è ritrovato sulla terra rossa del Foro Italico, conquistando per la nona volta della carriera gli Internazionali d’Italia al termine di una cavalcata trionfale, che lo ha visto perdere un solo set in tutto il torneo in finale contro Novak ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal principe del Foro Italico. Nono titolo per lo spagnolo - sconfitto Djokovic in finale : Rafael Nadal si sblocca sulla sua amata terra rossa e conquista gli Internazionali d’Italia 2019. Nono titolo al Foro Italico per il maiorchino, che vince anche il suo primo torneo in questa stagione. Un trionfo arrivato dopo il successo in finale contro Novak Djokovic, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 dopo due ore e mezza di gioco. Questo è anche il 34° titolo in un Masters 1000 per Nadal, che supera proprio Djokovic ...

