Questo grafico di Banca d' Italia spiega perché sale lo spread

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) A differenza degli altri Paesi dell’Eurozona, inil costo del debito cresce più del Pil nominale. È in undella relazione annuale did’lazione del momento particolare che vive l’economiada un anno a questa parte, ovvero da quando è salito in carica il Governo Conte. Il differenziale tra i titoli di statoni e quelli tedeschi anche oggi è tornato a salire, sfiorando la soglia del pericolo di 300 punti base. Non solo: losui btp a 5 anni ha superato per la prima volta quello dei titoli greci di pari scadenza. Un campanello d’allarme che trova conferma nelle considerazioni finali del Governatore did’Ignazio Visco: “Rispetto al resto dell’area dell’euro, da noi il costo del debito è più elevato, la crescita economica ...

Giorgiolaporta : I partiti che sostengono il #GovernoConte hanno ottenuto quasi il 60% dei seggi alle #ElezioniEuropee, ma qualcuno… - finanza_online : RT @lauranaka: #PD primatista mondiale di AUTOGOL, firma mozione #minibot @CarloCalenda prende le distanze, mentre tra i trader è alert mon… - smilypapiking : RT @lauranaka: #PD primatista mondiale di AUTOGOL, firma mozione #minibot @CarloCalenda prende le distanze, mentre tra i trader è alert mon… -