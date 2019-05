Quel giorno d’estate e gli altri film del weekend

Mikhaël Hers racconta una scena di Quel giorno d’estate : “Girare questa sequenza, nonostante le difficoltà, ci ha dato fiducia per portare a termine il lavoro”, spiega il regista francese che nel suo film ha voluto raccontare il dramma delle vittime degli attentati a Parigi del 2015. Leggi

Vladimir Luxuria : “I miei genitori all’inizio non mi capivano. Un giorno mio padre passò davanti a me con amico che gli disse ‘guarda Quel ricc…..'” : Attualità Silvio Muccino rinviato a giudizio per le dichiarazioni sul fratello Gabriele: “Lo indicò come persona violenta” di F. Q. Vladimir Luxuria ha voluto raccontare nella Casa del Grande Fratello il periodo più difficile della sua vita. Un racconto commovente, che ha lasciato tutti senza parole: Vladimir ha infatti parlato di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e Quel ‘timido’ desiderio : “Honda - spero un giorno di…” [FOTO] : Jorge Lorenzo vuole fare breccia nel cuore della Honda: il post social del maiorchino è… tenero La nuova avventura di Jorge Lorenzo in Honda non è iniziata proprio col piede giusto: il pilota maiorchino non è ancora riuscito a trovare la confidenza giusta in sella alla sua nuova moto e questo gli impedisce di competere con i migliori. Non è ancora arrivato un buon risultato per Jorge Lorenzo, che durante il weekend di gara di Le Mans ...

Quel business delle nozze false per ottenere carta di soggiorno : Francesco Curridori La polizia ha denunciato tre italiani e sei stranieri che organizzavano falsi matrimoni tra cittadini europei ed extracomunitari per ottenere la carta di soggiorno ?"È l'ennesima dimostrazione che una immigrazione disordinata e senza controllo è un business per troppi. Sono felice di aver fermato gli sbarchi e di aver chiuso i porti!". Così il ministro Matteo dell'Interno Matteo Salvini ha commentato il blitz ...

Quella condizione rara che provoca nelle donne fino a cento orgasmi al giorno : Ci sono alcune donne che, per una “eccitazione” genitale non desiderata e senza stimoli sessuali, provano molti orgasmi al giorno, anche più di 100, queste donne però si lamentano perché gli orgasmi spontanei (scatenati anche da vibrazioni, come quelle prodotte dall’auto o da un elettrodomestico) sono fastidiosi e a volte dolorosi, causano imbarazzo e problemi al lavoro e durante le attività quotidiane, non fanno dormire. Per i sessuologi, che ...

Inter - Vieri ricorda il 5 maggio 2002 : "Vi spiego cosa successe Quel giorno" : Christian Vieri ha scritto pagine importanti nella sua lunga storia all'Inter. L'ex centravanti della Juventus e del Milan, infatti, ha dato il meglio con la maglia nerazzurra dove in sei anni ha ...

Migranti : ottavo giorno di digiuno per Biagio Conte - 'Per Paul e per tutti Quelli come lui' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - ottavo giorno di digiuno e preghiera per Biagio Conte. Il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, prosegue il suo sciopero della fame per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che da anni lavora come idraulico alla Missione e che a

Accadde oggi : sessant’anni fa la tragedia di Superga - i fatti e il racconto di Quel terribile giorno : Chi c’era e la ricorda, chi non c’era ma la ricorda attraverso i racconti, chi non vuole dimenticarla e chi preferisce pensare che siano ancora in trasferta, che quell’incidente non sia mai avvenuto e che i compianti campioni siano ancora in volo. Perché a pensare che siano morti si soffre, e tanto. quella di Superga è stata sicuramente una delle più grandi tragedie che abbia colpito il calcio italiano. Erano da poco passate ...

L’uomo del giorno – Leonardo Bonucci - perno della BBC. E Quel discusso passaggio al Milan… : L’uomo del giorno di oggi è il difensore di Juve e Nazionale Leonardo Bonucci, che compie 31 anni. Il calciatore nativo di Viterbo è stato protagonista della conquista dell’ottavo Scudetto di fila dei bianconeri. Dopo le giovanili tra Pianoscarano, Nuova Bagnaia e Viterbese, nel 2005 si fa notare dall’Inter, con cui esordisce anche in prima squadra nel 2007. Breve esperienza in nerazzurro per lui, che in seguito alle ...

Juventus - Dybala : 'Un giorno sei il migliore e Quello dopo non vali niente' : In questa stagione uno dei giocatori più dibattuti in casa Juventus è stato Paulo Dybala. La Joya non ha reso al meglio e spesso il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Il talento e il valore di Paulo Dybala non è però in discussione visto che nelle sue quattro stagioni alla Juve sono state più le gioie che i dolori. Di certo non si conosce con esattezza il suo futuro anche se pochi giorni fa Fabio Paratici ha confermato che il ...

Dybala : "Un giorno sei il migliore - Quello dopo inutile" Messaggio alla Juventus? : Paulo Dybala veste la maglia della Juventus da quattro stagioni e questa, senza dubbio, è la sua peggior annata in bianconero e lo dicono i numeri. Nel suo primo anno a Torino la Joya mise insieme 46 ...

Juventus - Dybala : “Un giorno sei il migliore - Quello dopo sei inutile” : Juventus Dybala – Parole d’addio quelle di Paulo Dybala? Il numero 10 della Juventus ha rilasciato una lunga intervista a Style, inserto del Corriere della Sera, dove ha parlato della stagione che sta volgendo verso il termine. Nonostante la vittoria dello scudetto, l’argentino non ha brillato e il suo futuro è sempre più in bilico: […] L'articolo Juventus, Dybala: “Un giorno sei il migliore, quello dopo sei ...

La Polonia anni 70 - Lubanski e Quel maledetto giorno di giugno : Sulla panchina siede ancora Sir Alf Ramsey, l'uomo che portò sul tetto del mondo calcistico i maestri inglesi sette anni prima. Di quella impresa sono rimasti soltanto in tre: i centrocampisti Alan ...

Il poliziotto che catturò Provenzano : "Che emozione Quel giorno" : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "Ricordo come fosse ieri l'emozione e il pianto liberatorio dei miei ragazzi, tutti quanti, subito dopo l'arresto di Bernardo Provenzano. E' stata ripagata una fatica durata anni e che ha costretto decine di poliziotti a fare tanti sacrifici. A