Quando si accorgeranno | certi “artisti” | che faranno la fine di Peter Steele?

(Di venerdì 31 maggio 2019) Circa quindici anni fa, dopo essere arrivati a Milano da Ancona nel 1997, esserci sposati nel 1999 e aver avuto una figlia nel 2001, io e mia moglie Marina abbiamo deciso che questa sarebbe in effetti stata la nostra città. Una scelta non semplice, perché la provincia è sì sonnacchiosa e malefica, ma è pur sempre il luogo in cui siamo nati e abbiamo affondati le nostre ragioni, ma una scelta irreversibile, perché è qui a Milano che abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo finalmente potuto pensarci come una famiglia.uno decide di comprare casa, in genere, si deve confrontare con un mercato che altrimenti gli è del tutto estraneo. Un mercato a parte, perché di case non se ne parla in tv, o almeno non se ne parlava allora, prima di Real Time, e soprattutto non ci sono spot, non c'è un catalogo, una rivista che te le presenta. Così abbiamo iniziato ad andare in giro con il ...

