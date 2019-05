abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2019) L'Aquila - "In carenza di atti concreti nell'immediato, ci dichiariamo sin da ora pronti allaper la salvaguardia del, per l'adeguamento del fabbisogno del personale e per la garanzia dei servizi sanitari costituzionali. Nel frattempo verrà immediatamente inviata una richiesta di audizione alla V Commissione Consiliare della Regione Abruzzo 'Salute, Sicurezza, Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" sulle suesposte problematiche". Lo sostengono in una nota il segretario generale dellaL'Aquila, Francesco Marrelli, e il segretario generale FpL'Aquila, Anthony Pasqualone, a proposito delle notizie circa la dichiaratadeldella Valle Peligna disposta dal Ministero della Salute e riportata nel verbale del Tavolo di monitoraggio tra Ministero e Regione Abruzzo del 28 marzo e del 9 ...

Italia2tv : Atena Lucana, il 7 giugno sotto i riflettori il punto nascita dell’Ospedale di Polla con la Fondazione Luigi Curto - - abruzzo24ore : Punto nascita Sulmona Paolucci, il Governo del 'Cambiamento' pronto alla sua chiusura - AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Punto nascita Sulmona: Cgil, mobilitazione contro chiusura -> -