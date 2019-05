Programmi TV di stasera | venerdì 31 maggio 2019 Su Rai3 «Smetto quando voglio»

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 30 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Programmi TV di stasera - giovedì 30 maggio 2019. Su Canale5 «All Together Now» : Michelle Hunziker Rai1, ore 21.25: Il Giudice Meschino - Replica Fiction di Carlo Carlei del 2013, con Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Gioele Dix. Prodotta in Italia. Trama: Alberto Lenzi, Pubblico Ministero alla procura di Reggio Calabria, ha una brutta fama: pigro, indolente, troppo amante della vita per perdere tempo col lavoro. Separato dalla moglie, con un figlio di 8 anni, Enrico, che sente per lo più come un peso, ha una relazione ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 29 maggio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, mercoledì 29 maggio 2019: Rai 1 propone in prime time il film Nemiche per la pelle, con Margherita Buy e Claudia Gerini. Lucia e Fabiola sono l’ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno niente in comune. Quando l’uomo muore, lascia alle due donne il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino cinese di cui non conoscevano l’esistenza. Rai 2 ...

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 29 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Programmi TV di stasera - mercoledì 29 maggio 2019. Su Tv8 la finale di Europa League tra Chelsea – Arsenal : Europa League Rai1, ore 21.25: Nemiche per la pelle Film di Luca Lucini del 2016, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli. Prodotto in Italia. Durata: 92 minuti. Trama: Lucia e Fabiola sono, rispettivamente, l’ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l’uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino cinese di cui non conoscevano neanche ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di martedì 28 maggio 2019 : Ecco le nostre consuete anticipazioni sui palinsesti di prime time. Vediamo cosa c’è in tv martedì 28 maggio 2019: Su Rai 1 tradizionale appuntamento con La partita del cuore, mentre Rai 2 ci propone le battle di The Voice of Italy 2019. News e approfondimenti su Rai 3, con Bianca Berlinguer e il suo #Cartabianca. Passando a Mediaset, su Canale 5 in prima serata vedremo il film drammatico Room. Jack è un bambino di cinque anni che vive ...

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 28 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 27 maggio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, lunedì 27 maggio 2019: Su Rai 1 il prime time sarà occupato da uno speciale di Porta a porta dedicato all’approfondimento sul voto europeo. Su Rai 2 sarà di scena la musica con Unici, dedicato a Edoardo Bennato tra Rossini e rock’n roll. Su Rai 3 il film commedia Il matrimonio che vorrei, con Meryl Streep. Kay e Arnold Soames sono una coppia sposata da oltre 30 anni. I due sono ancora ...

Programmi TV di stasera - lunedì 27 maggio 2019. Su Rai2 «Unici – Edoardo Bennato tra Rossini e rock’n'roll» : Edoardo Bennato Rai1, ore 21.25: Porta a Porta – Speciale Elezioni Bruno Vespa conduce uno Speciale in prima serata di Porta a Porta, come di consueto in collaborazione con il Tg1, con il commento e l’analisi del voto europeo e i risultati delle elezioni amministrative con ospiti politici, giornalisti in studio e collegamenti con le principali capitali europee. Rai2, ore 21.20: Unici – Edoardo Bennato tra Rossini e ...

STASERA IN TV - anticipazioni Programmi tv di domenica 26 maggio 2019 : anticipazioni programmi tv di domenica 26 maggio 2019 in prima serata: Rai 1 alle 20,35 ci propone il tradizionale appuntamento con Che tempo che fa (con ospiti Roberto Baggio, Cesare Cremonini ed Enrico Brignano), poi alle 22,50 linea allo Speciale Porta a Porta per i risultati delle elezioni europee. Su Rai 2 alle 21,20 nuovi episodi dei telefilm NCIS e FBI, poi alle 23 La domenica sportiva. Su Rai 3 alle 21,15 il film In nome di mia figlia, ...

Programmi TV di stasera - domenica 26 maggio 2019. Gli speciali sulle elezioni «accorciano» i Programmi del prime time : Massimo Giletti ed Enrico Mentana Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa La nuova puntata del programma di Fabio Fazio andrà in onda in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Ospite del programma sarà Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993. In studio anche Jean Todt, oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo. ...

Programmi TV di stasera - sabato 25 maggio 2019. In diretta sul Nove la finale di Coppa del Re Barcellona-Valencia : Barcellona-Valencia Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle 14 Milly Carlucci conduce la seconda semifinale, nonché la penultima puntata che stabilirà le coppie finaliste che venerdì prossimo si contenderanno la vittoria. Ospiti, in qualità di ballerini per una notte, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Flavio Insinna, un trio che ha fatto la fortuna delle prime stagioni di Don Matteo. Rai2, ore 21.05: The Rookie | ore 22.40: Bull 3 1×17 ...

Programmi TV di stasera - venerdì 24 maggio 2019. Ultimi appuntamenti per «Ciao Darwin» - « L’Aquila – Grandi Speranze» e «Fratelli di Crozza» : Paolo Bonolis e Luca Laurenti - Ciao Darwin 8 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Prima Semifinale Il dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, giunge ad un momento cruciale: “la maratona della semifinale”. Pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 31 maggio. Lo scorso sabato si è tenuta la “staffetta del ripescaggio”, ma solo stavolta sarà possibile scoprire l’atteso risultato del ballottaggio tra le coppie ...

Programmi TV di stasera - giovedì 23 maggio 2019. Su Rai3 «Fai bei sogni» : Barbara Ronchi e Nicolò Cabras in Fai bei sogni Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango - Replica Fiction di Alberto Sironi del 2016, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Viene trovato il cadavere di un uomo, ucciso con un colpo di arma da fuoco. Si tratta di Gerlando Nicotra, contabile dell’impresa edile che gestisce il cantiere dove è morto. Numerosi indizi convincono ben presto ...