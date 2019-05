“Progettavano omicidi col veleno” | la recina preparata da 4 giovani torinesi era attiva e

fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) Secondo la perizia ordinata dal Tribunale di Torino, la ricina realizzata da un giovane torinese in un laboratorio clandestino per conto di tre estremisti di destra arrestati negli scorsi mesi dai carabinieri per tentatoo di un altro ragazzo avrebbe potuto uccidere perché "e tossica".