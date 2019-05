Prepararsi alla prova costume? È facile con i prodotti Mediterranea Cosmetics!

dilei

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ogni anno la stessa storia: la. Inesorabile si avvicina e quasi nessuno si sente pronto. Se da un lato non vediamo l’ora di abbandonare giacche e maglioni per rispolverare i nostri vestitini, la fase critica arriva al momento di indossare il. Ma oltre ad un po’ di dieta ed un allenamento costante, ci sono deidavvero molto validi per aiutarci in poco tempo a migliorare l’aspetto del nostro corpo, rassodando la pelle e rendendola compatta e contrastando la tanto odiata cellulite. Ed è un brand tutto italiano,Cosmetics, che corre in nostro aiuto con due linee da utilizzare in sinergia, quella anti-cellulite e quella rassodante. Le ho testate entrambe per voi e vi svelo come le sto utilizzando per ottimizzare al meglio i risultati! Per prenderci cura del nostro corpo in attesa dell’arrivo dell’estate ho scelto di abbinare i trattamenti ...

