Premio Campiello: ecco i nomi dei cinque libri finalisti della 57esima edizione (Di venerdì 31 maggio 2019) É stata scelta oggi a Padova la cinquina dei libri della 57esima edizione del Premio Campiello, uno dei più noti riconoscimenti del panorama letterario italiano che viene assegnato annualmente a un'opera di narrativa italiana edita nell'anno di riferimento. I cinque libri rimasti in gara sono: "Il gioco di Santa Oca" di Laura Pariani (edito da La nave di Teseo), "La vita dispari" di Paolo Colagrande (edito Einaudi), "Carnaio" di Giulio Cavalli (edito Fandango), "Lo stradone" di Francesco Pecoraro (edito Ponte alle grazie), "Madrigale senza suono" di Andrea Tarabbia (edito Bollari Boringhieri). La cerimonia di premiazione finale sarà a Venezia sabato 14 settembre.



