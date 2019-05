ilpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) L’Home Office, il ministero britannico che si occupa di affari interni e immigrazione, ha diffuso i dati relativi al piano introdotto alcuni mesi fa per concedere aiche vivono nel paese dia farlo anche in seguito

ilpost : Più di 750mila cittadini europei hanno richiesto il permesso di soggiorno per continuare a vivere nel Regno Unito a… - PillaPaladini : RT @annecchinog: @ederoclite @agodandaniela Perdere 48 mesi di stipendio, benefit e rimborsi, per fare i camerieri! faranno un nuovo contra… - annecchinog : @ederoclite @agodandaniela Perdere 48 mesi di stipendio, benefit e rimborsi, per fare i camerieri! faranno un nuovo… -