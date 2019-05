Piloti della Marina americana confermano avvistamenti Ufo

Strani avvistamenti! UFO nei cieli degli USA - i Piloti della Marina americana confermano : piloti della Marina militare statunitense hanno affermato di aver avvistato numerosi UFO sopra i cieli della costa orientale tra il 2014 e il 2015. Gli oggetti, che apparivano e sparivano misteriosamente, riuscivano a raggiungere circa 10mila metri di quota, come un aereo di linea, ma potevano accelerare a velocità supersoniche all'istante, cambiare direzione e arrestarsi di colpo. Sono manovre che avrebbero ucciso qualsiasi equipaggio ...

E’ morto Niki Lauda : Formula 1 a lutto - addio ad uno dei più grandi Piloti della storia : Niki Lauda ci ha lasciati nella notte, “circondato dalla famiglia” come recita la nota che ha annunciato oggi il decesso dell’ex pilota addio a Niki Lauda, leggenda della Formula Uno con la passione del volo. Il campione, considerato tra i migliori piloti di sempre, si è spento i “pacificamente nel sonno lunedì circondato dalla famiglia“. Ad annunciarlo una portavoce della famiglia. “I suoi risultati ...

È morto Niki Lauda - leggenda della Formula 1 : addio a uno dei più grandi Piloti di sempre : Aveva 70 anni. La famiglia: "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua...

Formula 1 - Ferrari più aggressiva della Mercedes in vista del Gp di Barcellona : tutti i set di gomme scelti dai Piloti : Sono state ufficializzate dalla Pirelli le scelte dei piloti relative ai set di gomme da utilizzare nel prossimo Gp di Barcellona Archiviato il Gp di Baku, le scuderie di Formula 1 sono concentrate sul Gp di Barcellona in programma tra poco meno di due settimane. La Pirelli ha ufficializzato i set di gomme scelti dai team per la gara spagnola, confermando la strategia aggressiva della Ferrari che ha deciso di portare ben 9 set di ...

MotoGp – Valentino Rossi vs Rins : l’inedito VIDEO della chiacchierata post Gp di Austin tra i due Piloti : L’inedita chiacchierata di Alex Rins e Valentino Rossi nel post gara al Gp di Austin: ecco cosa si sono detti i due piloti dopo il duello in pista La MotoGp si gode un po’ di relax dopo il Gp di Austin, prima di far entrare nel vivo la stagione 2019 con il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, il pRossimo 5 maggio. Vacanze Pasquali con famiglia ed amici, per i campioni delle due ruote, molti dei quali non sono riusciti a ...

Formula 1 - Hamilton vince a Shanghai e scalza Bottas : la nuova classifica Piloti dopo il Gp della Cina : Grazie al secondo successo consecutivo, Hamilton balza in testa alla classifica piloti superando di sei punti il compagno di squadra Lewis Hamilton si prende la testa della classifica piloti, il pilota britannico centra il successo in Cina e scalza Valtteri Bottas precedendolo di sei punti. Sul terzo gradino resta Max Verstappen, mentre Vettel supera di un punto Leclerc grazie al podio ottenuto a Shanghai. Sorpasso anche di Gasly su ...

VIDEO MotoGP - pista allagata ad Austin. Asfalto ai limiti della praticabilità - che pericolo per i Piloti : Pioggia e pericolo di fulmini hanno stravolto il programma del sabato del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 del Motomondiale. Ieri le preoccupazioni maggiori arrivavano dalle pessime condizioni dell’Asfalto e oggi, con le intemperie del meteo, queste problematiche rischiano di essere addirittura amplificate. La pioggia accumulata, e quella in arrivo, andranno a rendere ancor più complicate le condizioni dell’Asfalto del Circuit of ...

Moto2 – Tutto bene per Manzi e Bulega : operazioni perfettamente riuscite per i Piloti della VR46 Academy [FOTO] : Interventi perfettamente riusciti per Bulega e Manzi: i giovani piloti della VR46 Academy costretti a saltare il Gp di Austin La VR46 Academy avrà due piloti in meno nel weekend di Austin: i giovani Bulega e Manzi, rispettivamente dello Sky Racing Team e della MV Agusta, sono costretti a saltare il prossimo appuntamento della stagione e dunque rinunciare alla loro gara di Moto2. Entrambi i giovani piloti italiani sono stati operati oggi: ...