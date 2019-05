Perquisita casa dell' ex presidente Anm Palamara | Dubbi su 40mila euro avuti per favorire

Luca Palamara - Perquisita la casa del pm/ Ex presidente Anm indagato per corruzione : L'abitazione del pubblico ministero, Luca Palamara , è stata perquisita . L'ex presidente dell'Anm è sotto indagine per corruzione

Perquisita casa del pm Palamara - indagato per corruzione : La Guardia di Finanza sta perquisendo l’abitazione del pubblico ministero Luca Palamara indagato per corruzione dalla procura di Perugia. A dare per primo la notizia è il Corriere della Sera. Il magistrato in servizio a Roma è finito sotto inchiesta per aver ricevuto regali dall’imprenditore Fabrizio Centofanti e adesso è al centro di un inchiesta avviata per verificare pressioni e dossieraggi che sarebbero stati ...