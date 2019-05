Perché sono i valori a rendere un’azienda davvero rilevante

Cannabis light - Perché in Italia i giudici sono costretti a fare politica : (Foto Giordan Ambrico/Lapresse) È vero: in Italia i giudici supremi o costituzionali fanno politica. Ma non nel senso berlusconiano o salviniano dell’espressione, frutto della propaganda e dell’avvelenamento dell’equilibrio fra poteri dello Stato alimentato per anni. Piuttosto, sotto l’aspetto della funzione suppletiva rispetto alle lacune che il legislatore, governo ma soprattutto parlamento, dissemina nella realtà quotidiana. Normando ...

Spese pazze Liguria - ecco Perché Edoardo Rixi e gli altri sono stati condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici ...

Microsoft - Perché per l’ad Nadella le aziende non possono più fare a meno del cloud : L’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, al Microsoft innovation summit a Milano (foto: profilo Instagram Microsoft Italia) È il cloud ad aver rimesso in pista Microsoft ed aver grattato via un po’ di ruggine dalla strategia del colosso di Redmond. Lo confermano anche i dati finanziari. La nota del terzo trimestre recita che i ricavi da servizi cloud e server sono cresciuti, anno su anno, del 27%, spinti dal boom del 73% ...

La prof di Palermo ha rispettato il programma. Lo so Perché sono stato sospeso anch’io : di Davide Trotta Chi scrive è un docente di lettere dell’Istituto Sommeiller di Torino che, per non essersi prestato a una delegittimante quanto umiliante interrogazione su Boccaccio da parte del dirigente scolastico, per giunta dinanzi alla classe, è stato ripagato con quattro contestazioni d’addebito nello spazio di 12 giorni con motivi bizzarri come l’aver fornito risposte non soddisfacenti all’interrogazione del DS, la mancata annotazione ...

Elezioni Europee - il dato dell'affluenza delle 19 : Perché Salvini e la Lega possono sorridere : I primi dati dell'affluenza delle 19 diffusi dal Viminale si attestano al 43,12%, in crescita rispetto alle precedenti Elezioni Europee del 2014, quando alla stessa ora l'affluenza era stata del 41,62% sulla base di oltre 6mila comuni su 7915. Tra i dati più significativi c'è quello che arriva da Mi

Verissimo - Pamela Prati inquietante : "Perché sono terrorizzata - di chi ho paura". Il suo terribile sospetto : A Verissimo, il grande giorno di Pamela Prati. Ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, ecco la confessione già anticipata da qualche giorno: Mark Caltagirone non esiste. Così come non esiste alcun matrimonio. Parola fine su una vicenda grottesca e a tratti inquietante, per certo molto delicata, tanto

L’Unità - Belpietro direttore per un giorno : “La salvo Perché non sono un censore”. Fnsi : “La decisione dell’editore sconcerta” : “sono uno spirito libero. Tanto libero da decidere di firmare L’Unità per un giorno. Il quotidiano fondato da Antonio Gramsci è fuori dalle edicole da parecchio tempo a causa di una crisi che ha portato più volte alla chiusura e la testata rischia di sparire. L’editore mi ha chiesto di consentire il suo ritorno in edicola almeno per un giorno, per mantenere accesa la fiammella del quotidiano comunista”. Così, ...

Nel 1992 - sono stata contagiata dal morbillo e la notizia ha fatto il giro del paese. Ecco Perché - oggi - la mia storia conta ancora : sono stata una dei nove studenti contagiati dal morbillo durante una conferenza del Key Club a Castskllis, nel 1992. Avevo diciassette anni e facevo il liceo. Il contagio finì sul New York Times e su Newsday, quotidiano letto dalla mia famiglia. Conservai i ritagli di giornale e mio padre registrò i servizi alla TV. Il fatto che avessi preso il morbillo faceva notizia.La stampa non poteva menzionare il mio nome, ma poteva parlare ...

Quali sono i cani che mordono di più e Perché i bambini sono più a rischio : Sarebbero i pit bull e i meticci a mordere di più i bambini e a causare il maggior danno a seguito di questi incidenti. Lo stesso vale per i cani con teste larghe e corte, che pesano tra i 66 e i 100 chili. Questo secondo l’identikit tracciato da una nuova ricerca dell’Ohio State University, che identifica razze e tratti fisici canini che contribuiscono ad aumentare il rischio di morsi con gravi lesioni. Lo studio è pubblicato ...

Juventus - le clamorose confessioni di Dani Alves : “me ne sono andato perchè mi sono sentito tradito” : L’esterno brasiliano è tornato a parlare della sua avventura alla Juventus, ammettendo di essersi sentito tradito L’esperienza con la maglia della Juventus non la ricorda con il sorriso Dani Alves, sentitosi tradito dal club bianconero dopo le promesse ricevute nel corso di quella stagione. LaPresse/Daniele Badolato Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’esterno brasiliano del PSG non le ha mandate a dire: “ho passato ...

Giorgia Meloni - la pesantissima indiscrezione su Berlusconi : "Perché sono nervosi in Forza Italia" : A poche ore dal voto per le elezioni Europee, Giorgia Meloni suona la carica in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano. "In genere sono catastrofista, stavolta sono molto molto molto ottimista", premette la leader di Fratelli d'Italia parlando dell'esito del voto. Di cifre non vuole parlare "per

Carlo Alvino a Kiss Kiss : “Ecco Perché sul taccuino di Giuntoli ci sono ben 60 nomi” : Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato che si preannuncia scoppiettante per gli azzurri : “E’ vero che il Napoli ha 60 nomi nel mirino, ma è una cosa normale visto che si tratta di nomi preferiti e di conseguenti alternative. Le idee sono chiarissime, ma è chiaro che bisogna confrontarsi col mercato. Lozano, ad esempio, non è un’operazione da super-mercato, col ...

Motori – Euro NCAP : quali sono le 7 nuove auto più sicure e Perché hanno ricevuto 5 stelle? : I recenti test Euro NCAP hanno evidenziato ben 7 nuovi modelli che hanno ricevuto 5 stelle, questi eccellenti risultati premiano lo sforzo dei costruttori di investire sulla sicurezza Euro NCAP, il programma fondato nel 1997 e sostenuto dall’Unione Europea per la valutazione dei nuovi modelli di automobili, ha reso noti i livelli di sicurezza di 7 nuovi veicoli, tra i quali quattro anteprime assolute che hanno fatto la loro prima ...

Tarantino : "Sono un uomo cambiato Perché ho trovato la donna perfetta" - : Stefano Giani Il regista presenta «C'era una volta a Hollywood»: «Anche il mio cinema è diverso» Stefano Giani da Cannes E venne il giorno in cui Tarantino ritrovò la parola. Dopo settimane di silenzi per tutelare l'esclusiva con una televisione, il regista, accompagnato da Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie ha parlato di C'era una volta a... Hollywood, prima mondiale in concorso al Festival di Cannes. Presentato sull'onda ...