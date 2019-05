Papa Francesco in Romania Diretta streaming video | i rom | Rocio e gli ortodossi

Il vento beffa Papa Francesco in partenza per Bucarest. Ecco cosa succede sulla scala dell’aereo : Nelle immagini, l’arrivo di papa Francesco sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino dove ad attenderlo c’è un aereo Alitalia che lo porterà a Bucarest. Il papa sale la scaletta dell’aereo con la sua inseparabile borsa di pelle nera. In cima alla scaletta si gira per salutare i presenti sulla pista e il vento gli fa volare il vestito. (immagini Ansa-Telenews) L'articolo Il vento beffa papa Francesco in partenza per ...

LETTURE/ Papa Francesco - per un'Europa a misura di persona : Dario Antiseri nel libro "L'Europa di Papa Francesco" prova a rimettere ordine nelle priorità personali e sociali in una Ue senza memoria

Papa Francesco arriva oggi in Romania : 6.20 A meno di un mese del viaggio nei Balcani (6-8 maggio), il Papa si reca in Romania. Visiterà un paese a stragrande maggioranza ortodossa, dove i cattolici sono il 5% circa. Il suo viaggio ha anche un significato ecumenico. Beatificherà sette martiri della Chiesa greco-cattolica. Vent'anni fa, Giovanni Paolo II fu il primo e unico Papa fino ad allora a visitare il paese dei Carpazi.

Trapani - Leo e Francesco finalmente sono papà di due gemelli : “La nostra famiglia ora è completa” : Il sogno di Leo e Francesco è diventato realtà. I due si sono sposati a New York nel 2006 e nell'agosto 2017 sono nati i loro figli a Los Angeles grazie a due donne americane, una che ha donato gli ovociti e l'altra che ha espresso la volontà e la disponibilità di portare in grembo i loro figli.Continua a leggere

Papa Francesco si piega a Matteo Salvini dopo le Europee : pronto all'incontro faccia a faccia : Un 34% alle elezioni Europee che potrebbe piegare Papa Francesco. Già, il trionfo della Lega e di Matteo Salvini (che negli ultimi scampoli di campagna elettorale, tra crocifissi e santi, si è anche giocato la carta della fede), pare che abbia smosso qualcosa in Vaticano. Il punto è che ora il Ponte

Papa Francesco : "Il Vaticano? Non sia più una monarchia assoluta" : Francesco Curridori Papa Bergoglio assume un'altra posizione rivoluzionaria:"Lo Stato della Città del Vaticano come forma di governo, la Curia, quello che è, è l'ultima corte europea di una monarchia assoluta, l'ultima. Le altre sono ormai monarchie costituzionali. La corte si diluisce e qui ci sono ancora strutture di corte, che sono ciò che deve cadere" Nella dottrina "sono un conservatore". Dopo questa premessa Papa Bergoglio si ...

Papa Francesco - i veri numeri che sbugiardano il pontefice : l'accusa di Socci : Ormai sembra il bacio della morte. Tutto quello che Bergoglio tocca va in rovina. Nella Chiesa anzitutto (ed è evidente a tutti). Ma anche nella politica, che poi è la vera ossessione del gesuita argentino. Alle presidenziali americane si lanciò contro Trump (e a favore della Clinton) e Trump trionf

Papa Francesco - durissimo attacco del cardinale Müller : "Bestiale attaccare Matteo Salvini sugli immigrati" : Premette che non andrà mai contro Papa Francesco ma non gli risparmia critiche pesantissime: "Dire, come hanno fatto il direttore di Civiltà cattolica, padre Antonio Spadaro, e il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, che Matteo Salvini non è cristiano perché è contro l'immigrazione, è stato un

Elezioni europee - Alessandra Ghisleri : botto-Lega - quanto ha pesato l'elemosiniere di Papa Francesco : "Al di là delle percentuali i numeri veri ci dicono cosa è accaduto. Rispetto alle Elezioni politiche ci sono sei milioni e mezzo di voti in meno, la Lega ne ha presi tre milioni e mezzo in più quanti, ne ha persi il M5s? Quasi 6 milioni e il PD centomila". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merli

Papa Francesco contro il motto “Prima gli italiani” : “I cristiani dicono ‘Prima gli ultimi'” : Per Bergoglio il trattamento riservato ai migranti sempre più spesso "rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto".Continua a leggere

Migranti? Il timore è legittimo - ma la paura rende razzisti! Il monito di Papa Francesco : Il Santo Padre ha scritto un messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019. Il monito di Papa Francesco sull'immigrazione e su come la pubblica opinione, da anni, stia vivendo la crisi migratoria e le politiche dell'accoglienza : "Le società economicamente più avanzate sviluppano al proprio interno la tendenza a un accentuato individualismo che, unito alla mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, ...

Papa Francesco a tutela dei migranti : "Escluderli è segno di declino morale" : “Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità”. Il Papa, nel Messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato, ribadisce la posizione della chiesa sull’accoglienza: “Ciò che spinge il Samaritano - uno straniero rispetto ai giudei - a fermarsi è la compassione, un sentimento che non si spiega solo a livello razionale. La compassione tocca le corde più sensibili della ...

Quanto guadagnano preti - sacerdoti e Papa Francesco? Rimarrete sorpresi delle cifre : Se lo chiedono in tanti, ora finalmente la vicenda prende forma. Quanto guadagna un uomo che decide di seguire la strada del Signore? Partiamo dai parroci: un prete “guadagna” in media 1.000 euro al mese, escluse le offerte per le messe. È Quanto scrive Il Messaggero, che ha pubblicato un’inchiesta sul rapporto tra soldi e Chiesa, elencando punto per punto tutti gli introiti del clero, partendo da uno spunto di cronaca (alcuni preti di Bergamo ...