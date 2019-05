Panchina Roma | striscione razzista contro Mihajlovic

Idea Mihajlovic per la Panchina della Roma - i tifosi insorgono : “sporco serbo - la città ti schifa” : Alcuni tifosi della Roma hanno scritto su un muro della Capitale una scritta razzista nei confronti di Mihajlovic ‘Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa‘. E’ la scritta firmata dal gruppo ultras ‘Fedayn‘ apparsa questa mattina su un muro della Capitale. Si tratta di una risposta alle indiscrezioni che vorrebbero Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, come possibile sostituto di Claudio Ranieri ...

Panchina Roma - il presidente dello Shakhtar conferma : “Fonseca può andare via” : “Se Paulo Fonseca dovesse ricevere un’offerta da un grande club, chiaramente lo lascero’ andare. Abbiamo un accordo in questo senso e se si presenta un’opportunita’ buona per lui e per il club, ci faremo trovare pronti”. Sono le importanti dichiarazioni di Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, indicazioni per la Roma che ha messo nel mirino l’allenatore come possibile sostituto di ...

Panchina Roma - crolla la quota di Paulo Fonseca : Panchina Roma – La Roma ha necessità di tornare competitiva dopo una stagione deludente, l’obiettivo sarà quello di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. L’addio con l’allenatore Ranieri è stato sancito, adesso la Roma è al lavoro per trovare un accordo con un nuovo tecnico, nelle ultime ore novità importante. Al momento in pole ci sarebbe Paulo Fonseca, almeno secondo quanto riportano i ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la Panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

Panchina Roma - c’è un nome nuovo : ieri incontro con Mihajlovic : Di certo c’è solo l’addio con Claudio Ranieri. Per il resto, in casa Roma è tutto un grande rebus. Giornata frenetica quella di oggi, giornata insolita in cui non si è parlato d’altro che della bomba lanciata questa mattina da Repubblica. Nel frattempo, prosegue il ‘casting’ dei giallorossi per la scelta del prossimo allenatore. Sfumati Conte e Gasperini, sono diversi i nomi in ballo, ma ne spunta uno nuovo. ...

Roma : per la Panchina sarebbero in pole Giampaolo e De Zerbi - Gasp rinnova con la Dea : Sfuma il principale sogno per la panchina della Roma. La dirigenza Romanista avrebbe puntato volentieri su Gian Piero Gasperini protagonista di una straordinaria stagione con la sua Atalanta, qualificata in Champions e finalista di Coppa Italia. Ma il tecnico ha annunciato nelle scorse ore il rinnovo con il club orobico e, dunque, i giallorossi devono spostare altrove le proprie mire. Dalle ultime indiscrezioni, piacerebbero parecchio tanto ...

Panchina Roma - rebus allenatore : adesso in pole c’è Giampaolo e la Samp… : Panchina Roma – Si è da poco conclusa una stagione deludente in casa Roma, il club giallorosso ha fallito anche la qualificazione in Champions League, adesso programma il futuro e non può permettersi nuovi errori. La Roma continua la ricerca al nuovo allenatore, dopo Conte è sfumato anche Gasperini, nelle ultime ore il tecnico ha trovato l’accordo con l’Atalanta per il rinnovo, gialorossi dunque costretti a guardare ...

Panchina Roma - si pensa a Benitez : anche il Marsiglia sulle sue tracce : Nuovi sviluppi per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore della Roma. Claudio Ranieri ha annunciato pubblicamente l’addio, domenica contro il Parma sarà la sua ultima gara in giallorosso. E così la società capitolina sta già iniziando a sondare il terreno per il successore. Secondo “Chronicle“, Pallotta starebbe pensando a Rafa Benitez. Ma ci sono due ostacoli da affrontare. Il primo è il duello con il Marsiglia, ...

Panchina Roma - per i bookie è Gasperini il tecnico in pole : Panchina Roma – Si sta per concludere il campionato della Roma, una stagione deludente per il club giallorosso che adesso punta già alla prossima stagione. Iniziano le scommesse per il prossimo allenatore, secondo i bookie si avvicina sempre di più l’arrivo di Gasperini. Secondo gli analisti di Stanleybet la quota del tecnico dell’Atalanta è nettamente diminuita, l’arrivo di Gasperini alla Roma si gioca a 2,00, è a ...

Panchina Roma : Gasperini e Giampaolo i più quotati : Gasperini e Giampaolo sono in corsa per la Panchina della Roma, i due hanno fatto capire che ascolteranno eventuali proposte Gasperini sempre più vicino alla Panchina della Roma: gli analisti di Stanleybet hanno fatto calare drasticamente la quota abbinata all’attuale tecnico dell’Atalanta, che oggi si gioca a 2,00. Relativamente vicino, a 4,00, spiega Agipronews, c’è solo Marco Giampaolo, seguito da Sarri a 5,00. ...

Panchina Roma - salgono le quotazioni di Gasperini : sorpassati Marco Giampaolo e Maurizio Sarri : Dopo la delusione arrivata in finale di Coppa Italia, Gasperini si interroga sul proprio futuro che potrebbe essere sulla Panchina della Roma Dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, anche nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota ...

Boniek lancia una frecciata alla Juve - poi il messaggio sulla Panchina della Roma : “Da tifoso direi che la Roma ha vinto giocando bene, pero’ la Juventus e’ gia’ appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per l’accesso in Europa”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, dell’ex attaccante di Roma e Juventus Zbigniew ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In Panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

