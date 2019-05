Pamela Perricciolo | nuova intervista | Pamela Prati aveva la capacità di uscire da

Eliana Michelazzo ancora contro Pamela Perricciolo : “Io costretta a dire delle cose” : Eliana Michelazzo ancora contro Pamela Perricciolo: lo sfogo dopo Live – Non è la d’Urso Le ultime vicende che hanno coinvolto Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati sembrano non voler giungere al termine. Tutte e tre, nelle ultime settimane, hanno raccontato a più riprese la propria verità, svelando nuovi retroscena sul matrimonio annullato della […] L'articolo Eliana Michelazzo ancora contro Pamela Perricciolo: ...

Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo : "Pessima - una vergogna assoluta" : Mentre Verissimo, attraverso Instagram, smentisce le sue affermazioni ("Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse ieri sera sui social, in merito all’esclusiva di #Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro"), Eliana Michelazzo torna a farsi sentire via social. L'ex manager di Pamela Prati in ...

Pamela Prati - l'ex avvocato di Perricciolo e Michelazzo : «La Prati mi prese in giro. Raccontò di una cena con Mark» : Pasquale Scrivo è l?avvocato che fino ad oggi ha assistito penalmente Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, titolari dell?agenzia Aicos ed ex manager di Pamela...

Pamela Prati - la confessione integrale di Pamela Perricciolo : «Eliana ha debiti. Si è venduta per entrare al Gf» : Su Leggo.it le ultime novità sul caso Pamela Prati. Pamela Perricciolo ha confessato la sua verità in un'intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano. Ieri...

Pamela Prati - la bomba di Dagospia. Pamela Perricciolo confessa : «Abbiamo mentito tutte e tre» : Pamela Prati, Donna Pamela Perricciolo avrebbe rivelato la sua verità. Su Leggo.it le ultime novità. In un'intervista fiume a Selvaggia Lucarelli, in edicola domani sul Fatto...

Intervista Shock a Pamela Perricciolo : la Verità Sconvolgente! : Pamela Perricciolo esce allo scoperto e svela tutti i retroscena della storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone. La showgirl sarda non è così innocente come vuol far credere di essere! Ecco le dichiarazioni Shock di Donna Pamela! L’Intervista di Selvaggia Lucarelli a Pamela Perricciolo sul caso Pamela Prati. Un accordo firmato davanti ai legali e la Verità su Mark Caltagirone! Selvaggia Lucarelli ha Intervistato in queste ore, Pamela ...

Caso Pamela Prati - spunta un nuovo testimone contro la Perricciolo : 'Sono stato ricattato' : Nell'ultima settimana il Caso Pamela Prati sta avendo nuovi risvolti. La donna è finita al centro dell'attenzione mediatica per via di un presunto fidanzato che nessuno ha mai visto. La showgirl aveva raccontato all'interno dei salotti televisivi di Barbara D'Urso di essere prossima al matrimonio con Mark Caltagirone, ma la cerimonia non si è mai tenuta. In seguito alla confessione della manager Eliana Michelazzo che ha rivelato di non aver mai ...

Prati-Gate - storia sconvolgente - la manager Perricciolo vuota il sacco! Pamela Prati inseguita dal fisco : La storia raccontata dalla manager Perricciolo è sconvolgente Pamela Perricciolo, Donna Pamela, l’altra manager di Pamela Prati, finora rimasta in silenzio, quasi nell’ombra, vuota finalmente il sacco su Mark Catagirone e il ‘Prati-Gate’. In un’intervista esclusiva, concessa a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, fa luce su tutta la vicenda. “Mark Caltagirone siamo noi tre”, confessa. E non solo… Pamela Perricciolo vuota il sacco e ...

Pamela Perricciolo confessa ecco chi c’era dietro Mark Caltagirone : Eliana Michelazzo e Pamela Prati sono andate in tv dire la loro verità, e alla fine anche Pamela Perricciolo ha fatto una lunga intervista con Selvaggia Lucarelli. Sia Eliana Michelazzo che Pamela Prati hanno hanno dichiarato di essere “vittime” di un sistema di cosiddetto “catfishing”, Pamela Perricciolo, nota anche con il soprannome di Donna Pamela, ha diviso le responsabilità con la Michelazzo e con la Prati, svelando ...

Pamela Perricciolo : ‘Io - Pamela Prati ed Eliana Michelazzo abbiamo le stesse responsabilità’ : “Tutte e tre – io, Eliana Michelazzo e Pamela Prati – abbiamo responsabilità in questa storia“: Pamela Perricciolo, precedentemente nota come una delle due manager di Pamela Prati, racconta la sua verità sull’affare Mark Caltagirone dopo settimane e settimane di polverone in merito. “Avevamo firmato un accordo di riservatezza, quindi abbiamo interesse a tacere, no?”, ha proseguito la donna. “Io ho ...

Pamela Perricciolo : «Alla Prati hanno congelato i 40 mila euro di cachet di Verissimo. Eliana se la rigirano come vogliono. Me ne vado a Zanzibar» : Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo Le nozze inesistenti di Pamela Prati sono il caso mediatico più discusso della prima parte del 2019; dopo una serie di contraddizioni e di smentite, la showgirl sarda ha dichiarato di recente di essere stata plagiata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue due ex agenti, affinché credesse di stare per sposare Mark Caltagirone, una persona che non esisteva. La stessa Perricciolo, in ...