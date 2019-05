Pamela? Non c' era solo Oseghale La mamma | Andava espulso

Dagospia : 'Pamela Prati sedotta e abbandonata all'altare se non avessimo indagato' : Nonostante tutte e tre le protagoniste del "caso Pamela Prati" abbiano confessato l'inesistenza di Mark Caltagirone, Dagospia sta continuando ad occuparsi di loro, fornendo ogni giorno notizie esclusive su questa storia. Oggi, ad esempio, il sito di Roberto D'Agostino ha informato i suoi lettori di quello che sarebbe successo se loro non avessero indagato sulle nozze della showgirl. Secondo quanto si legge sul web nelle ultime ore, l'intento ...

Non ha detto una parola! Pamela Prati resta in silenzio a Chi l'ha visto : L'ospitata della showgirl nel programma condotto da Federica Sciarelli ha stupito al contrario. La Prati era visibilmente commossa, ma non ha preso mai la parola. L'idea non è piaciuta ai fan della trasmissione. La showgirl, con grande sorpresa di tutti, non ha detto una parola e ha solo presenziato in questa puntata, dedicata alle truffe “romantiche”.-- La sua ospitata (gratuita), annunciata già qualche giorno fa, aveva fatto molto ...

Ascolti Tv : tra «Chi l’ha visto?» e «Live-Non è la D’Urso» a vincere (davvero) è Pamela Prati : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Se ce lo avessero detto un anno fa probabilmente non ci avremmo creduto: la televisione italiana pende dalle labbra di Pamela Prati. Succede a causa del cosiddetto «Prati-Gate», delle nozze inventate con l’altrettanto inventato Mark Caltagirone e del presunto triangolo formato da Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e la stessa Prati che avrebbe ...

Pamela Prati in studio a Chi l’ha visto? non pronuncia una parola. Su Canale 5 Barbara D’Urso è furiosa e rivela : “Il finto Sebastian Caltagirone doveva fingere un tumore” : Il caso Pamela Prati ha monopolizzato il mercoledì sera televisivo tra Chi l’ha visto? e Non è la D’Urso. A sorpresa la showgirl sarda è stata ospite della trasmissione di Rai3, pur senza ricevere un cachet: “Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di ...

Live Non è la d'Urso/ Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone merita l'oblio? : A Live Non è la d'Urso spazio al caso Pamela Prati-Mark Caltagirone: Eliana Michelazzo parla di Sebastian, il finto figlio che Pamela Prati ha...

Live - non è la d'Urso - ma una soap : l'avvocato di Pamela Prati è la matrigna di Guendalina Tavassi : "Il più pulito c'ha la rogna". Riprendiamo alcune parole che Vladimir Luxuria ha pronunciato nella puntata di Live - Non è la d'Urso di questa sera per commentare a nostra volta gli ultimi retroscena dell'intricato, chiacchieratissimo e logorante caso che coinvolge Pamela Prati, le agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo e una lunga serie di uomini-fantasma che hanno sedotto e abbandonato sul web soubrette e starlette dello spettacolo ...

Non l'hanno fatta parlare! A Chi l’ha visto? Pamela Prati può solo piangere : Pamela Prati a Chi l’ha visto? avrebbe dovuto essere, almeno secondo quello che si aspettavano i telespettatori di Rai Tre, l’ospite principale: non è stato così. La showgirl, al centro di un enorme caso mediatico in cui ha recitato prima la parte della vittima e successivamente è stata accusata dalle sue due agenti di essere parte attiva dell’enorme inganno sul matrimonio con Mark Caltagirone.-- Il Caso Prati è ...

Non è la D’Urso - Karina Cascella lancia un appello a Chi l’ha Visto : «Pamela Prati vi sta truffando» : La storia di Pamela Prati domina il palinsesto, questa sera in contemporanea si Barbara D’Urso che la Sciarelli si occupano del caso. A Live non è la D’Urso però Karina Cascella lancia un appello a Chi l’ha Visto: «Pamela Prati vi sta truffando». A chi l’Ha Visto Pamela Prati è ospite di Federica Sciarelli per parlare di persone truffate online. Su canale 5 a Live non è la D’Urso il caso Pamela Prati – Mark ...

Live - Non è la d'Urso - Barbara d'Urso contro Pamela Prati : "Ma che ne sai quanto è bello essere mamma?" : Barbara d'Urso, davanti all'evidenza, getta la maschera della garantista. Con un diavolo per lustrino, la conduttrice si è schierata apertamente contro Pamela Prati nell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, il talk show del mercoledì sera in onda il 29 maggio 2019. Con lo sguardo puntato alla telecamera e un piglio battagliero, ancor più aggressivo di quello che la mattatrice di Canale 5 mise in campo quando dovette espellere Baye Dame ...

LIVE NON È LA D'URSO/ Anticipazioni e ospiti : Max Bertolani - ex di Pamela Prati : LIVE Non è la D'URSO, Anticipazioni e ospiti 29 maggio: Eliana Michelazzo contro tutti e la verità su Sebastian, il bambino preso in affido da Pamela Prati.

Pamela Prati - l'ex tuona : "Noi insieme 8 anni? Non è vero". Poi l'affondo sul misterioso tatuaggio : Luigi Oliva, 46 anni, accusa la showgirl di aver mentito a 'Verissimo': "Se l'ho aiutata economicamente? Chiedetelo a lei...