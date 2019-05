Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre italiane | “Dichiarazione di guerra da

forzazzurri

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il giornalista Tancrediha parlato di calciomercato su Radio Tmw. Le sue parole sulle scelte dei club per le proprie panchine : Conte ufficiale all’Inter: “Dichiarazione dida parte dell’Inter, anche a livello economico visto lo stipendio di Conte. Non credo però verrà fatto un mercato così stellare. Anzi, credo sia arrivato per far migliorare la rosa attuale. Magari faranno Barella e Dzeko, che mi sembra un’assurdità pagarlo 13 milioni vista l’età, il rendimento e il contratto in scadenza. Ora il nuovo tecnico dovrà parlare con Icardi, ma nessuno dei dirigenti vuole metterci la faccia. Alla fine Conte se ne uscirà facendo capire che non ci sarà posto per lui all’Inter”. Il mercato nerazzurro: “Dzeko non può essere un sostituto di Icardi, mentre Conte da sempre vuole Lukaku. Il Manchester United vorrebbe però 80 ...

