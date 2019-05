Pallotta | su Totti e De Rossi cazzate | qualcuno vuole che alla Roma vada tutto a puttane

romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2019)– “Penso che non ci sia dubbio sul fatto che alcune persone esternamente amino le polemiche e vogliano causare problemi a questa squadra. Vogliono che. Si preoccupano dei loro obiettivi personali, piuttosto che della squadra o dei veri tifosi. Ed e’ per questo che continuano a fornire notizie negative ai giornalisti, nel tentativo di sensazionalizzare screzi o problemi ordinari che possono accadere nella quotidianita’ del Club o dello spogliatoio”. Lo scrive il presidente della, James, in una lettera rivolta ai tifosi gialloe pubblicata sul sito della societa’. “Sono stato coinvolto nel mondo dello sport per molto tempo e questo genere di cose accade in qualsiasi spogliatoio: negli Stati Uniti si verificano senza dubbio in ogni disciplina. Conosco innumerevoli atleti, calciatori e ...

