Palermo | il Tribunale nomina curatore speciale | tutti i dettagli

Palermo - il Tribunale nomina un curatore speciale : Dopo la sentenza della Corte federale d’appello, che ha portato a una penalizzazione di 20 punti nel campionato di Serie B 2018/2019, ora il Palermo deve fare i conti con la giustizia ordinaria. Come scrive Marco Bellinazzo su “Il Sole 24 Ore”, la Federcalcio ha richiesto l’avvio della procedura per il commissariamento del club rosanero […] L'articolo Palermo, il Tribunale nomina un curatore speciale è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Resta la sospensione della professoressa di Palermo : il caso rischia di finire in tribunale : "L'incontro di giovedì scorso è servito solo a dare visibilità ai ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti", lo afferma in una nota l'Anief

Resta la sospensione della professoressa di Palermo : il caso rischia di finire in tribunale : "L'incontro di giovedì scorso è servito solo a dare visibilità ai ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti", lo afferma in una nota l'Anief

Tribunale Figc - Palermo retrocesso in C : 17.00 Retrocessione all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso, quindi serie C. E' questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale della Figc. La sanzione si riferisce agli illeciti amministrativi consumatisi tra il 2014 e il 2017. Il Tfn ha invece dichiarato inammissibile il procedimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini, per il quale la procura aveva chiesto 5 anni ...

Il Tribunale Federale ha retrocesso il Palermo in Serie C : Il club è stato punito per illecito amministrativo con l'ultimo posto in classifica, ma rimane tutto bloccato in attesa dei ricorsi

Calcio - Palermo retrocesso in Serie C! Arriva la sentenza del Tribunale Federale FIGC : Secondo quanto si apprende dall’ANSA sarebbe Arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in merito all’illecito amministrativo contestato al Palermo, per potersi iscrivere al campionato cadetto di Calcio. Non giungono affatto buone notizie per i tifosi rosanero. Il Palermo sarebbe stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B appena concluso e così i siciliani, a lungo in lotta con Brescia e ...

Il Tribunale Figc sentenzia : Palermo all’ultimo posto e retrocessione in Serie C - ma occhio ai ricorsi : Arriva la batosta per il Palermo, retrocessione in Serie C sentenziata dal Tribunale federale, ma siamo solo al primo grado della giustizia sportiva retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso, quindi in Serie C. E’ questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, per l’illecito amministrativo che ...

Il Tribunale Figc sentenzia : Palermo all’ultimo posto - retrocesso in Serie C : Arriva la batosta per il Palermo, retrocessione in Serie C sentenziata dal Tribunale federale, ma siamo solo al primo grado della giustizia sportiva Retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso, quindi in Serie C. E’ questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, per l’illecito amministrativo che ...