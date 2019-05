Pace fiscale | cosa rottamare entro oggi 31 maggio 2019

Pace fiscale - la Lega ripropone il condono al 20% : La Lega, forte del risultato ottenuto alle elezioni europee, sta tirando fuori dalla bara quelle misure che nei mesi scorsi, complice la contrarietà del Movimento 5 Stelle, erano morte sul nascere. Al grido di "Pace fiscale", dopo il vertice odierno di Matteo Salvini col Ministro Tria, fonti della Lega hanno fatto sapere di essere intenzionate a riproporre il famoso condotto bocciato dall'ultima manovra.La misura, stando a quanto si è ...

Pace fiscale - Matteo Salvini annuncia : “Prorogata fino a fine luglio” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia una proroga per la Pace fiscale: "Nell'incontro con il ministro Tria abbiamo preso atto dei positivi dati sulla Pace fiscale e i criteri verranno prorogati alla fine di luglio perché continueremo ad incassare altre decine di miliardi".

Pace fiscale : in arrivo nuovo saldo e stralcio per le imprese : La Pace Fiscale potrebbe presto essere allargata anche alle imprese. L’esito delle votazioni europee, infatti, potrebbe aver innescato un cambiamento all’interno del Governo giallo – verde guidato da Giuseppe Conte derivato dai nuovi rapporti di forza tra la Lega di Matteo Salvini e il M5S. Di conseguenza, alcuni temi dell’agenda economica, molto cari al Carroccio, potrebbero ricevere un’accelerazione. Fra questi anche alcune modifiche alla flat ...

Pace fiscale : istruzioni per sanare le violazioni formali entro il 31 maggio : Occhio alla scadenza del 31 maggio per quanto riguarda la sanatoria degli errori formali. E’ questo infatti il termine ultimo per approfittare di questa opportunità. Giorni fa sono arrivati ancora chiarimenti in materia di Pace fiscale, nello specifico sulla sanatoria delle violazioni formali. L’Agenzia delle entrate ha diffuso lo scorso 15 maggio una circolare esplicativa, con le istruzioni per sanare le irregolarità formali in ...

«Conti pubblici - progressi insufficienti» Ecco la lettera Ue - 48 ore per rispondere Flat tax e Pace fiscale : il piano sulle tasse : Al governo italiano viene chiesto di rispondere entro venerdì sera per consentire alla Commissione di prendere la decisione sull’adozione del rapporto sul debito

Salvini - il piano da 50 miliardi : Flat tax e Pace fiscale - stop a Iva e a bonus Renzi La Ue contesta 11 miliardi di deficit extra : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Pace fiscale : ecco cosa rottamare entro il 31 maggio 2019 : Il prossimo 31 maggio scade il termine per beneficiare di alcune opportunità di Pace fiscale. Si tratta nello specifico di tre tipologie di definizione agevolata: irregolarità formali, processi verbali di contestazione, controversie tributarie. La stessa Agenzia delle entrate lo ha ricordato sul proprio portale web. La Pace fiscale, introdotta dal decreto legge n. 119 del 2018, comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di ...

Pace fiscale - ultimi controlli per chiudere le liti con le Entrate : Versamenti entro il 31 maggio per aderire alla chiusura agevolata delle liti pendenti, per chi ha commesso errori formali o per chi ha ricevuto un controllo della Guardia di finanza. Ecco gli accorgimenti e le regole da rispettare...

Pace fiscale - rottamazione-ter per 16 miliardi di debiti. E arriva la proroga : La corsa alla presentazione delle domande di adesione alla terza edizione della sanatoria delle cartelle esattoriali (con la cancellazione di sanzioni e interessi) e al saldo e stralcio (per le persone in difficoltà con Isee fino a 20mila euro) ha riguardato quasi 1,7 milioni di contribuenti per un controvalore di 16 miliardi di euro. A trainare le adesioni la possibilità di versare fino a un massimo di 18 rate in 5 anni. ...

Pace fiscale : sanatoria fiscale errori formali - cos’è e come funziona : Pace fiscale: sanatoria fiscale errori formali, cos’è e come funziona Importanti novità sul fronte della Pace fiscale, con la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate diffusa lo scorso 15 maggio 2019 che va a fornire chiarimenti e indicazioni sulla definizione agevolata degli errori formali, con riferimento all’art. 9 del DL n. 119/2018. Il suddetto articolo, infatti, prevede la possibilità di definire “le irregolarità, le ...

Pace fiscale : sanatoria errori formali di 200 euro - come accedere in tempo : Pace fiscale: sanatoria errori formali di 200 euro, come accedere in tempo Con una recente circolare, l 11/E del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate precisa quali sono le violazioni che sarà possibile regolarizzare attraverso la sanatoria e quali, invece, sono escluse dalla Pace fiscale. Pace fiscale: chi può accedere alla sanatoria Potranno accedere alla definizione agevolata tutti quei contribuenti che hanno necessità di ...