Oroscopo Acquario | giugno | inizio faticoso per il fisico e l' amore

L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno da Bilancia a Pesci : pagelle - Acquario 'sette' : L'oroscopo della settimana dal 3 al giugno 2019 è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni per i sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In evidenza in questo contesto dunque i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire a chi sorriderà la parte iniziale del nuovo mese di giugno? Tra i sei segni sotto osservazione a risultare ...

Oroscopo 11 giugno : Ariete scontroso - Acquario fantasioso : La giornata di martedì 11 giugno sarà tutta incentrata sul lavoro e sui successi che ne deriveranno, soprattutto per il Capricorno e per il Leone, il quale, però, dovrà, innanzitutto, fare i conti con il proprio stress. Sul fronte amoroso, la Bilancia potrebbe subire pericolosi influssi di gelosia, mentre lo Scorpione sarà propenso verso la fedeltà.,Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete ...

L'Oroscopo di domani 1 giugno : Vergine innamorata - Acquario eccentrico : Le emozioni nelL'oroscopo di sabato diventano le protagoniste della vita di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche seguenti tracciano un quadro astrale preciso, utile a progredire e migliorare se stessi e il rapporto con gli altri. L'oroscopo di sabato Ariete: Venere dal cielo astrologico del Toro vi promette l'approfondimento delle sensazioni amorose, tutte da vivere con slancio e in modo intrigante. Potrete così migliorare una ...

Oroscopo 6 giugno : passione per Scorpione - Pesci torna alla ribalta - Acquario a rischio : Nella giornata di giovedì 6 giugno chi è del segno dello Scorpione avrà una grande carica erotica che gli permetterà di passare momenti indimenticabili in compagnia del partner. Per i Leone e i Bilancia ci saranno dei guadagni, anche se questo giovedì il lavoro scarseggerà. Ariete tornerà di buon umore dopo il nervosismo delle giornate precedenti, mentre Toro sarà molto occupato al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Oroscopo 5 giugno : giornata straordinaria per Cancro - grandi notizie per l'Acquario : Nella giornata di mercoledì 5 giugno alcuni segni zodiacali come l'Ariete cominceranno a sentirsi stanchi per via delle ultime giornate stressanti al lavoro. Amore in prima linea invece per Vergine, Sagittario e Cancro. Al contrario Gemelli, che avrà qualche problema di coppia durante la giornata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 5 giugno 2019. Previsioni Oroscopo 5 giugno 2019 segno per segno Ariete: le ...

Oroscopo Acquario - giugno : buon momento in amore - accordi lavorativi in arrivo : Il mese di giugno è arrivato. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario? Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il periodo compreso tra il primo e il 30 giugno 2019. Di seguito i consigli per affrontare al meglio il primo mese della stagione estiva. Nel mese di maggio alcune situazioni in sospeso sono state sbloccate soprattutto nella parte conclusiva del periodo. In amore non è stato possibile ...

L'Oroscopo di domani 31 maggio : Bilancia stanca - Acquario soddisfatto : L'oroscopo dedicato alla giornata di venerdì studia i sentimenti e le opportunità professionali tramite i transiti planetari favorevoli. Le previsioni astrologiche seguenti approfondiscono le stelle segno per segno. L'oroscopo di venerdì dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'aspetto di Marte in quadratura si fa sentire per voi amici dell'Ariete, sarete molto smaniosi. Cercate di contenere quest'agitazione, indirizzando la vostra carica energetica ...

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno : creatività per Acquario - Pesci solitario : Durante la settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno la situazione astrale rimarrà pressoché invariata. Il Sole rimarrà nella costellazione dei Gemelli, nella quale finalmente arriverà Venere, mentre Nettuno stazionerà in Pesci. La Luna sarà nel Sagittario, Marte in Cancro, con Mercurio. Plutone e Saturno rimarranno nel Capricorno, quindi dovrà impiegare tutte le sue risorse per la buona riuscita dei suoi progetti. A seguire, le ...

L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno : Bilancia rilassata - giù di morale Acquario : La settimana dal 3 al 9 giugno inizierà in maniera serena per il Leone, mentre la Vergine dovrà prestare molta attenzione alle amicizie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in campo sentimentale potreste avere una bella svolta, soprattutto nella giornata di martedì. Venere favorevole al vostro segno vi consentirà di trovare la persona giusta. Dovrete cercare di agire con cautela per cercare ...

Oroscopo estate - Acquario : più amore familiare - meno amicizie : Voi nativi del segno dell'Acquario questa estate avrete dei rapporti familiari più consolidati, mentre le relazioni nate da poco e le amicizie non saranno favorite dall'incedere della stagione. Sono invece in rialzo i successi lavorativi, anche se qualche cavillo vi farà vedere tardi i frutti economici del vostro impegno. Poco stress, tranne che per gli studenti, e tanta voglia di fare avventure anche lontani dalla vostra città. amore e ...

Oroscopo weekend 8 e 9 giugno : shopping per Acquario e Sagittario - problemi per Scorpione : Venere brillerà per le costellazioni del Toro e dell'Ariete nel fine settimana che va dall'8 al 9 giugno 2019, mentre il lavoro 'galopperà' alla grande per il Leone e il Sagittario. weekend sottotono a causa di Nettuno nei gradi dei Pesci e altalenante romantico per il Cancro a causa della Luna. Scorpione in ribasso, Vergine in rialzo negli affetti e nei guadagni. Di seguito, le previsioni astrologiche di sabato 8 e domenica 9 giugno per i 12 ...

Oroscopo 5 giugno : Leone e Acquario in salita - Vergine sentimentale : Nella giornata del 5 giugno alcuni segni come l'Ariete mostreranno segni del proprio calo di energie, mentre altri come l'Acquario saranno carichi abbastanza per essere sempre sulla cresta dell'onda. L'amore sarà al primo posto in questa giornata per la Vergine, il Sagittario e il Cancro. Il Gemelli avrà ancora delle problematiche da risolvere, ma saprà come trovare distrazioni. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello ...

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno : gelosie per Gemelli - rinnovamenti per Acquario : Nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno il pianeta Mercurio si sposterà verso la costellazione del Cancro, in cui c'è già Marte. Giove arriverà verso la costellazione del Sagittario, mentre Nettuno in Pesci e il Sole nei Gemelli faranno stazionare questi due segni nella stessa situazione della settimana precedente. Meglio il Toro, con Venere nei suoi gradi avrà tanta tenerezza e complicità con il partner. Nel Capricorno sono ...