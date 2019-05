Onward | a marzo 2020 il nuovo film Disney Pixar al cinema

quotidianodiragusa

(Di venerdì 31 maggio 2019) Arriva alil".Ambientato in un immaginario mondo fantastico

Disney_IT : Unisciti a noi in una ricerca grandiosa e gloriosa. #Onward arriva nei cinema a marzo 2020. - DisneyPixarIT : Unisciti a noi in una ricerca grandiosa e gloriosa. #Onward arriva nei cinema a marzo 2020. - DarksiderCinema : .@DisneyPixarIT ha diffuso oggi la versione italiana del trailer di #Onward, il film ambientato in un mondo magico… -