Dopo la morte di papà ho cucinato il ragù! Vittorio Leo ha dato fuoco al padre

L'uomo ha ammesso le sue responsabilità. La vittima è stata cosparsa di liquido infiammabile vicino ai fornelli accesi. È stato il figlio stesso a chiamare i carabinieri che hanno trovato l'anziano Antonio, insegnante in pensione, in bagno senza vita, riverso per terra e presentava su gran parte del corpo ustioni di secondo e terzo grado. Il figlio ha una agenzia immobiliare nello stesso edificio dove il padre abitava da solo.



Vittorio ha spiegato agli investigatori che il decesso sarebbe avvenuto a causa di un incidente nella villetta dell'anziano, in via Sturzo. Il 48enne ha dichiarato di avere spruzzato dell'alcol addosso alla vittima nel corso di un diverbio, ma che la combustione sarebbe avvenuta accidentalmente a causa di un fornello acceso. Altro particolare emerso è che Vittorio Leo ha chiamato i soccorsi alcune ore dopo il fatto. Come detto, ha prima lavato a terra e cucinato il ragù. Intanto le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani, vanno avanti. Un importante apporto potrebbe arrivare dall'autopsia prevista in questi giorni nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

(Di venerdì 31 maggio 2019) OraLeo, reo confesso per l'omicidio del, si trova nel carcere di Lecce. Tra i due erano continui i litigi. Durante l'ultima lite il figlio ha cosparso ildi liquido infiammabile vicino ai fornelli accesi. Così l'89enne ha perso la vita. "ladi mioho prima lavato tutto il pavimento, poi hola pasta con il ragù, non perché avessi fame ma per smorzare la tensione che avevo addosso", avrebbe dichiarato al pm, il 48enne di Collepasso (in provincia di Lecce)averalle fiamme il. L'assassino, come ricostruisce è un agente immobiliare che da ieri si trova nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce per l'omicidio delAntonio, 89enne.