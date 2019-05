Odissea bancaria | dopo 41 anni costretto a dire addio alla BNL

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019)fine la BNL ce l’ha fatta, ha vinto! Da oggi mi attiverò per tentare di chiudere il conto che ho da decenni, lottando per cercare di perdere meno risparmi possibile.Ma penso sia il caso di raccontare questa storia lunga 41, sperando che serva almeno ad aprire un’inchiesta interna per cercare di salvare altri correntisti dal mio supplizio. I fatti. La BNL è la banca nella quale ho aperto a 18il mio primo conto corrente, conto su cui non ho mai fatto neanche un giorno di scoperto e con il quale ho acceso ed estinto il mio primo mutuo.Ricordo il giorno dell’apertura del conto nel lontano 1978, accompagnato da mio padre, anche lui cliente BNL, presso l’agenzia di via Libertà a Palermo (a pochi metri da dove duesarebbe stati barbaramente assassinato Piersanti Mattarella). Conservo ancora il porta assegni in ...

