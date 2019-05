Nuova Ferrari SF-90 STRADALE | come lei nessuno mai

Ecco la Nuova Ferrari Sf90 - il video di debutto della prima ibrida del Cavallino rampante : “Prestazioni mai viste” : Ferrari inaugura una nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la prima vettura ibrida Phev (‘Plug-in Hybrid Electric Vehiclè) di serie, la Sf90 Stradale. La nuova Ferrari Sf90 Stradale, spiega il Cavallino, “è una vettura estrema in ogni sua parte e rappresenta una svolta epocale, perché offre livelli di prestazioni finora mai visti su una vettura di serie”. La supercar ha 1000 cv di potenza massima, un ...

Ferrari - Primi teaser della Nuova sportiva - VIDEO : L'appuntamento è fissato per domani, 29 maggio, quando la Ferrari svelerà a Maranello una nuova sportiva, probabilmente ibrida. Per ufficializzare la data di presentazione della nuova supercar la Casa del Cavallino ha diramato un'immagine e un VIDEO teaser sui propri canali social, accompagnata dalla frase "dare to imagine", ovvero "osa immaginare". Spazio all'elettrificazione? Secondo le prime indiscrezioni non è da ...

Engine of the Year 2019 - Nuova vittoria per il V8 biturbo Ferrari : Il premio Engine of the Year giunge alla sua ventesima edizione e cambia pelle, adeguando il regolamento e le categorie alle nuove realtà del mercato. Non è un caso, quindi, che la denominazione sia diventata Engine + powertrain of the Year, dando risalto alle soluzioni elettrificate e non utilizzando più come riferimento la cilindrata del propulsore endotermico. La Ferrari è riuscita a conquistare Nuovamente il premio assoluto con il V8 biturbo ...

Formula 1 – Mercedes sempre più in fuga - Ferrari lontanissima : la Nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Baku : Mercedes senza rivali nella classifica Costruttori dopo il quarto appuntamento del Mondiale, Ferrari e Red Bull lontanissime Week-end perfetto per Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes si impone nel Gp di Baku in Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale. E’ la quarta doppietta consecutiva per le Mercedes, che allunga ulteriormente sulla Ferrari nella classifica Costruttori portando il proprio gap a 75 punti. Terzo posto per la ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la Ferrari lavora ad una Nuova ala posteriore per Barcellona. Ammissione palese : qualcosa nell’aerodinamica non quadra : Tre gare sono andate in archivio nel Mondiale 2019 di Formula Uno e la situazione in Ferrari desta preoccupazione. Le tre doppiette della Mercedes e la vetta del campionato piloti occupata dal britannico Lewis Hamilton non erano ciò che la scuderia di Maranello aveva pianificato per l’inizio di quest’annata. Una Rossa dall’andamento altalenante: bruttissima in Australia, bellissima ma inaffidabile in Bahrein e senza infamia e ...

F1 - Mattia Binotto : “La Ferrari avrà presto una Nuova ala posteriore” : Dopo la delusione del GP della Cina, terza prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, il tema del momento è il seguente: i problemi della Ferrari. Ingegneri via web e non solo hanno espresso il proprio parere su quello che non va nella SF90 e la riposta alla mancanza di carico aerodinamico. La Rossa fatica ad essere veloce in curva, specie in quelle lente, ed ha una forte criticità rispetto alla Mercedes, assai performante in questo aspetto. In ...

Formula 1 - la Ferrari corre ai ripari per ricucire il gap : Binotto svela la Nuova… arma segreta del Cavallino : Il team principal della Ferrari ha rivelato come sia in lavorazione un nuovo componente che dovrebbe ridurre il gap con la Mercedes Il carico aerodinamico sembra essere in questo momento il problema della Ferrari, che non riesce a tenere testa alla Mercedes soprattutto in curva. La velocità di punta in rettilineo non basta per stare davanti ai campioni del mondo, riusciti finora a capitalizzare il proprio vantaggio ottenendo tre doppiette ...

F1 - Flavio Briatore : “La Nuova Ferrari non va e la Mercedes continuerà a dominare. Su Binotto…” : Nel mondo della Formula Uno ci sono pochi addetti ai lavori che dicono veramente quello che pensano. Tra questi, senza alcun dubbio, va annoverato Flavio Briatore. L’ex team principal di Benetton e Renault, ed attuale manager di Fernando Alonso, non si è smentito nemmeno in questa occasione, come ha riportato il sito Marca.com. “Come posso giudicare l’avvio di stagione della Ferrari? La macchina va male, è sotto gli occhi di ...

La resilienza di Vanessa Ferrari : Nuova operazione - ma rimane il sogno olimpico : Vanessa Ferrari, lacrime mondiali: la sequenza dell'infortunioVanessa Ferrari, lacrime mondiali: la sequenza dell'infortunioVanessa Ferrari, lacrime mondiali: la sequenza dell'infortunioVanessa Ferrari, lacrime mondiali: la sequenza dell'infortunioVanessa Ferrari, lacrime mondiali: la sequenza dell'infortunioVanessa Ferrari, lacrime mondiali: la sequenza dell'infortunioVanessa Ferrari, lacrime mondiali: la sequenza dell'infortunioVanessa ...