Nunzia De Girolamo | dall’allergologo prima di accettare Ballando con le Stelle

Nunzia De Girolamo - è caos a Ballando. La produzione si è accorta di ciò che ha fatto : Aggressiva, dentro e fuori. Nunzia De Girolamo sfoggia un look fetish nella seconda semifinale di “Ballando con le Stelle” ma piace solo ai telespettatori. Per la a giuria la performance dell’ex parlamentare non è delle migliori. Eppure, nonostante le critiche e i votacci dei giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, Nunziatina e il maestro Raimondo Todaro col super tango conquistano la finale del talent di Rai1 in ...

Nunzia De Girolamo sulla giuria di Ballando : “Ci sono rimasta male” : Nunzia De Girolamo a Vieni da me: “Mi è dispiaciuto vedere…” Venerdì sera su Rai1 andrà in onda la tanto attesa finale di Ballando con le stelle e oggi Nunzia De Girolamo, una delle grandi protagoniste di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci, è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me (in versione Mini per via dello Speciale Elezioni Europee). La De Girolamo, tra le tante cose, ha dichiarato: ...

Ballando con le stelle - Nunzia De Girolamo e il ballerino in libera uscita : dove lo trascina lei : Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo escono da Ballando con le stelle. Nel senso che vanno a votare. L'ex onorevole non ha perso l'amore per la politica e "trascina" il suo ballerino a votare per le elezioni europee i cui seggi si chiudono in Italia stasera alle 23. "Tu mi hai insegnato a ballare, i

Ballando con le stelle - la foto proibitissima di Nunzia De Girolamo : mossa pericolosa - e... : Siamo a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Ad esibirsi sul palco sono Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, i quali continuano la loro battaglia con i giurati (supportati dal pubblico, che sui social si schiera dalla loro parte). E del

Ballando con le stelle - la protesta in difesa di Nunzia De Girolamo : "Vergogna - schifo - disgustoso" : Nel mirino del pubblico di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci del sabato sera su Rai 1, ci finiscono i giurati. La ragione? Non aver valutato con un "10" la performance di Nunzia De Girolamo insieme a suo padre: lei l'unica a non ottenere il massimo punteggio. Valutazione che, co

Ballando Con Le Stelle - Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro la giuria : "Siete offensivi - avete stancato" : Non si placano le polemiche tra la giuria di Ballando Con Le Stelle e la coppia di ballerini arrivati alla seconda semifinale, in onda proprio in questo momento su Rai 1, composta da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. A far scoppiare il litigio stavolta il giurato Guillermo Mariotto, che inizia a motivare il suo voto (un bel 5, dato senza esitazione) con un aggettivo ben preciso rivolto a Nunzia e alla sua esibizione: pesante. "Sei ...

Domenica In Nunzia De Girolamo dice la sua esperienza a Ballando : Mara Venier ha fatto una lunga intervista a Nunzia De Girolamo e dichiara:” “Non sono mai stata così prima d’ora. Ho fatto l’adulta per tutta la vita, ma finalmente mi diverto”. Le sorprese della De Girolamo continuano, con la sua partecipazione a “Ballando Con Le Stelle”, in coppia con Raimondo Todaro, l’ esperienza durante la quale ha anche perso molto peso e ha recuperato una forma fisica che prima non aveva a causa di ...

Domenica In - Nunzia De Girolamo : “A furia di ‘fare l’uomo’ avevo perso la mia femminilità”. E Raimondo Todaro interviene per dire la sua sulla giuria : Tra gli ospiti di oggi della puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato anche Nunzia De Girolamo. L’ex deputata di Forza Italia ora concorrente di Ballando con Le stelle si prepara a condurre Linea Verde tra le polemiche. Ma per il momento pensa ancora al programma di Milly Carlucci: “Stavo lavorando con Massimo Giletti a Non l’Arena, poi Milly Carlucci mi ha chiesto di fare questa trasmissione. Ha insistito molto, ho cambiato ...

Domenica in - Nunzia De Girolamo da Mara Venier attacca Selvaggia Lucarelli : "Cosa fa durante le esibizioni" : Ospiti di Mara Venier a Domenica in, su Raiuno, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro hanno parlato dell'atteggiamento poco simpatico di Selvaggia Lucarelli: "E' molto più concentrata su Twitter che sulle esibizioni". E ancora: "Vorrei dire a Selvaggia Lucarelli che stare seduti in giuria a Ballando

Nunzia De Girolamo : la frecciatina a Selvaggia Lucarelli a Domenica In : Nunzia De Girolamo replica a Selvaggia Lucarelli: “Stare cinque ore seduti lì…” Tra le coppie protagoniste di Ballando con le stelle che fanno discutere settimana dopo settimana c’è sicuramente quella composta da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Quest’oggi è stata ospite a Domenica In proprio Nunzia che ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a partecipare al programma di Milly Carlucci, ma soprattutto ...