Matrimonio da favola per Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne

Un matrimonio da favola quello della Marchese, che ha scelto un elegante abito in pizzo con profonda scollatura posteriore, e di Gregucci, che ha optato per un classico abito da sposo con papillon. Lei, accompagnata all’altare dal padre, non è riuscita a nascondere la gioia, mista a commozione, per essere riuscita finalmente a coronare il suo sogno d’amore con l’uomo della sua vita. Accanto a loro, per questo giorno indimenticabile, c’erano le rispettive famiglie ma anche tantissimi amici come Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Claudio Sona, Nilufar Addati, Luigi Mastroianni, Antonio Moriconi, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Andrea Melchiorre, Giordano Mazzocchi, Giulia Latini, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, e anche Marta Pasqualato. I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda serata e, dopo le tensioni iniziali, Clarissa e Federico si sono sciolti, lasciandosi trasportare dall'euforia della giornata.

(Di venerdì 31 maggio 2019)si sono giurati amore eterno, le nozze della coppia nata sotto i riflettori disi sono celebrati in Campania. Il 30 maggio sono convolati a nozze due dei personaggi più famosi di, ex tronista, e, l'ex corteggiatore che la siciliana scelse come suo fidanzato.Un nuovonato sotto l'egida di Maria De Filippi, che nel 2016 decise di dare alla ex Miss Italia l'opportunità di trovare l'amore della sua vita davanti alle telecamere di Canale 5. E così è stato.scelsee dopo due anni la coppia ha voluto coronare il suo sogno d'amore con una cerimonia religiosa celebrata nel duomo di Capua e un ricevimento presso una struttura extra lusso a Caserta. Le nozze dei Marchesucci – così come vengono soprannominati dai fan – sono state documentate su Instagram grazie ai numerosi invitati presenti, tra i quali figuravano anche molti volti di