Nordcorea | Kim fa fucilare staff per fallimento vertice con Trump Gli Usa avviano

ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il dittatoreno, Kim Jong-un, ha fatto giustiziare l'inviato per la questione nucleare con gli Stati Uniti, Kim Hyok-chol, e altri quattro funzionari del ministero degli Esteri, dopo il fallito summit di Hanoi con il presidente Usa, Donald. I cinque sono stati uccisi a marzo all'aeroporto Mirim di Pyongyang, secondo una fonte anonima citata dal quotidiano sudcoreano, Chosun Ilbo. Erano accusati di spionaggio per gli Usa, e in particolare l'inviato di Pyongyang e' stato accusato di avere prodotto uno "scarso resoconto dei negoziati senza avere colto in maniera appropriata le intenzioni di Washington". Secondo la fonte inoltre, la purga non ha risparmiato neanche l'ex numero due del regime, Kim Yong-chol, per anni a capo dello spionaggio militare. Kim e' riuscito ad evitare l'esecuzione, ma e' stato condannato ai lavori forzati, che starebbe scontando nella provincia ...

ilfogliettone : Nordcorea, Kim fa fucilare staff per fallimento vertice con Trump. Usa avviano verifiche - - vvoxonline : #NordCorea, #KimJongUn fa giustiziare mediatore con #Trump >>> - RassegnaZampa : #NordCorea, “#KimJongUn epura ‘responsabili’ fallimento del summit di Hanoi con Usa: ucciso capo negoziatore” -