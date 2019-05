Nigeriano abusa di moglie e bimba

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Valentina Raffa La confessione choc della figlia 12enne della compagna dell'uomo Ragusa - Quel segreto, pesante come un macigno, lo aveva tenuto per sé. Non poteva confessarlo nemmeno alla madre, che era ogni giorno vessata da unche aveva conosciuto al Cara di Mineo, dove erano ospiti, e che poi era andato a vivere con loro nel centro storico di Ragusa, in attesa dell'esito dell'istanza dello stato di richiedenti asilo. Quell'uomo aveva promesso di prendersi cura di loro e, invece, la mamma veniva ogni giorno picchiata brutalmente e violentata anche davanti a lei e al suo fratellino ancora in fasce, perché quell'uomo si ubriacava ed era sempre arrabbiato. Come dirle che quando erano rimasti soli in casa, quelaveva stuprato anche lei? 12 anni e coraggiosa, la bambina, vedendo che la madre si stava aprendo coi poliziotti della Squadra mobile di Ragusa, si ...

