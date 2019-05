Nicola Amoruso | “Mai vicini Klopp e Guardiola | sono chiare le idee della Juventus”

forzazzurri

(Di venerdì 31 maggio 2019), ha parlato a Radio bianconerasituazione allenatore per la Juventus. Le sue parole : “Mi hanno detto che non cispiragli con altri allenatori c’è Sarri per la panchina bianconera. Mi hanno detto che Sarri è molto vicino alla Juventus. Non cimai state trattative con, so che si sta chiudendo con Sarri. Bisognerà trovare un accordo con il Chelsea, ma so chequelle le intenzioni. I pro e i contro di Sarri? “Fa giocare bene le sue squadre, io mi divertivo a vedere il suo Napoli. Deve migliorare nella gestione, lui fa giocare 14 uomini, ma credo che anche in questo la Juventus possa aiutarlo a migliorare. Citanti pro e pochi contro, è un allenatore che ha”. Leggi anche : Mercato Napoli, l’agente di Veretout: “Se lui vuole farò di tutto per portarlo in azzurro. Lascerà la Fiorentina” Da ...

