Muore dopo due mesi di dieta dimagrante | Herbalife sotto accusa | “metalli pesanti e

Siena - bimbo di 10 mesi ricoverato per problemi gastrointestinali : dimesso - Muore il giorno dopo : Un altro dramma si è consumato nel giro di qualche giorno all'ospedale di Siena. dopo il caso del neonato morto subito dopo il parto cesareo verificatosi lo scorso 26 maggio, per il quale sono stati avviati accertamenti da parte dell'azienda sanitaria per scoprirne la causa, un altro bambino è deceduto al Santa Maria alle Scotte per il riacutizzarsi di sintomi gastrointestinali. Il piccolo, 10 mesi, era arrivato con i genitori al pronto soccorso ...

A Ostia Muore un ragazzo dopo una rissa : DALL'ITALIA L’Ue chiede chiarimenti all’Italia sul debito pubblico. “Il paese non ha fatto sufficienti progressi per rispettare i criteri del debito del 2018”, ha scritto la Commissione europea in una lettera. Il premier, Giuseppe Conte, ha svolto una serie di incontri: con i vicepremier Luig

Coltellate a Ostia dopo apprezzamenti a ragazza di 15 anni : Muore 19enne ferito dopo la spedizione punitiva del padre : Non ce l'ha fatta il giovane egiziano colpito nella serata di ieri da una coltellata del padre della giovane, un gregario della clan Spada, intervenuto per vendicare l'affronto alla figlia

Roma - soffocata da una caramella : bimba di 2 anni Muore dopo tre giorni di agonia : Un'altra terribile tragedia si è verificata a Roma, dove nelle scorse ore una bambina di soli due anni è deceduta dopo tre giorni di agonia al Policlinico "Umberto I". Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sabato pomeriggio la piccola si trovava in compagnia della nonna e stava mangiando una caramella, quando all'improvviso l'alimento le ha ostruito le vie respiratorie. I soccorsi sono scattati immediatamente, l'ambulanza si è ...

Bari - bimbo tedesco di due anni Muore in Puglia dopo viaggio da Berlino : si indaga : Tragedia quella che si è verificata ieri pomeriggio a Bari, precisamente al Policlinico "Umberto I", dove un piccolo bimbo di nazionalità tedesca di soli 2 anni è arrivato ormai privo di vita accompagnato dai suoi genitori. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il piccolo era stato già visitato dai sanitari a Berlino, capitale tedesca, e i medici avevano riscontrato una generica malattia virale, che, comunque, non sarebbe stata ...

Si schianta dopo aver partecipato a un motoraduno in Croazia - Alex Muore a 45 anni : Alex Sanson, quarantacinquenne di Motta di Livenza (Treviso) grande appassionato di moto, stava tornando a casa dopo un motoraduno vicino a Fiume, in Croazia, quando ha avuto un incidente. All’arrivo dei soccorritori il motociclista era in condizioni critiche: è morto poco dopo in ospedale. In corso indagini.

Legionella - una vittima a Cagliari : 62enne Muore in ospedale 3 giorni dopo il ricovero : Una commercialista di 62 anni, Simona Caddeo, è morta dopo il ricovero all'ospedale Brotzu di Cagliari per complicanze di una polmonite causata da un'infezione batterica di legionellosi. La donna, appena rientrata da un viaggio a Varese, tre giorni fa era andata al pronto soccorso perché avvertiva febbre e debolezza.

Muore dopo un attacco di convulsioni sull’aereo! Nell’intestino aveva 246 ovuli di cocaina : È morto mentre stava volando da Bogotà a Tokyo con 246 pacchetti di cocaina nello stomaco e nell'intestino. La vittima è un uomo giapponese di 42 anni, identificato solo come Udo N, ha iniziato a soffrire di convulsioni dopo che il volo commerciale dalla capitale colombiana ha fatto scalo a Città del Messico, ha detto l'ufficio del procuratore per lo Stato di Sonora. "Gli assistenti di volo hanno notato una persona che soffriva di convulsioni e ...

Elezioni europee : infarto al seggio - 54enne Muore subito dopo il voto : Un uomo di 54 anni e’ stato colto da infarto ed e’ morto subito dopo il voto in un seggio a Carmignano di Brenta (Padova). La tragedia e’ avvenuta nella scuola “De Amicis”. L’uomo si e’ accasciato al suolo mentre ritirava i documenti dopo aver messo la scheda nell’urna. I presenti, tra cui il maresciallo dei carabinieri e il presidente del seggio hanno tentato di rianimarlo in attesa ...

Giallo a Siena - neonato Muore subito dopo il parto cesareo : accertamenti in corso : Un neonato è morto all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena subito dopo il cesareo a cui è stata sottoposta la mamma. La donna è arrivata al pronto soccorso, dopo aver portato a termine la gravidanza. Al via gli accertamenti da parte dei sanitari: "Lavoriamo per identificare le cause del decesso".