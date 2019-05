Multiservizi scende in piazza | vogliamo lavoro

romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2019) ROMA., SIT-IN A DIPARTIMENTO SCUOLA:/ FOTO Roma – Alcune centinaia di lavoratori dellastanno protestando in questo momento sotto il dipartimento Scuola del Comune di Roma per chiedere la stabilizzazione della stessa, attualmente esclusa da alcuni bandi comunali per l’assegnazione dei tradizionali servizi svolti dalla societa’: pulizia, assistenza e refezione nelle scuole comunali. Are insono i lavoratori di Cgil, Cisl, Uil e Usi. Il portone del dipartimento di via Capitan Bavastro e’ presidiato da diversi agenti della Polizia per evitare occupazioni lampo, anche se al momento la manifestazione si sta svolgendo senza tensioni. Tanti i cori e gli slogan urlati con l’ausilio di tamburi e fischietti assordanti, tra cui il classico “Ilnon si tocca, lo difenderemo con la ...