Motori – Riflettori accesi sull’Asfanè DieciDieci | l’esotica hypercar made in Italy

(Di venerdì 31 maggio 2019) Asfanè, presentata ieri al Museo dell’Automobile di Torino la prima Hyper-ibrida della casa torinese FV Frangivento Asfanè, laibrida prodotta a Moncalieri, è stata presentata ufficialmente nella serata di ieri con un evento apposito al Museo dell’Automobile di Torino. L’azienda produttrice di questa hyper, la FV Frangivento, una volta presentato il primo prototipo nel 2016 al Salone di Torino, è riuscita dopo tre anni a dare un cuore, o forse è più corretto dire tre, alla sua vettura. LaPresse/Mauro Ujetto Sin dalla sua presentazione come concept sembrava non potesse mai arrivare alla produzione, tanto che in maniera goliardica i costruttori hanno deciso di metterle il nome Asfanè, “as fa nen” che in piemontese per l’appunto vuol dire “non si può fare“. Nel 2019 la vettura fa finalmente il suo ingresso sul ...

