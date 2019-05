MotoGp | Valentino Rossi esilarante al Mugello | il Dottore ‘pensa’ solo alla… figa VIDEO

MotoGp – Valentino Rossi versione tifoso : “Conte all’Inter? Vi dico cosa penso veramente di lui” : Valentino Rossi apprende la notizia della conferma di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter: il pilota Yamaha spiega il suo punto di vista da tifoso nerazzurro Lo spettacolo della MotoGp si sposta in Italia per la gara del Mugello e Valentino Rossi si prepara ad un weekend da superstar, più di quanto gli accada normalmente in altre parti del mondo. Le ragioni sono ovvie, la marea gialla è pronta a far sentire tutto il suo ...

MotoGp – Marquez ammalato - ma Valentino Rossi non ci crede! Il Dottore esilarante : “è una strategia” : Valentino Rossi sempre simpatico ed esilarante: il commento del Dottore al raffreddore di Marc Marquez al Mugello Il weekend di gara del Mugello è finalmente iniziato: la conferenza stampa piloti ha ufficialmente aperto le danze al sesto round della stagione 2019 di MotoGp. In sala stampa Marc Marquez non ha mostrato una bella cera, sfoggiando un pacco di fazzoletti ed il naso arrossato, ammettendo di arrivare al Gp d’Italia ...

MotoGp – La clamorosa rivelazione di Valentino Rossi : “quest’anno non faremo il Monza Rally Show - ma…” : Valentino Rossi lascia tutti i suoi fan senza parole: il Dottore non andrà a caccia dell’ottava vittoria al Monza Rally Show nel 2019 E’ tutto pronto al Mugello per il sesto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: domenica si corre infatti il Gp d’Italia, che si prospetta uno spettacolo unico e speciale. Occhi puntatissimi su Valentino Rossi, che vorrà far bene dopo il terzo posto dello scorso anno, davanti al suo ...

MotoGp – La magia del Mugello ai miglioramenti Yamaha - Valentino Rossi ammette : “fantastico guidare qui - ma comincia ad essere pericoloso” : Valentino Rossi pronto al weekend di gara del Mugello: le sensazioni del Dottore nella conferenza del Gp d’Italia E’ iniziato il weekend di gara del Mugello: i piloti sono arrivati sul circuito italiano in vista della gara di domenica. Il Gp d’Italia regala ogni anno emozioni incredibili, grazie alla speciale atmosfera che si crea sul circuito, con i tantissimi tifosi che popolano le tribune per supportare i loro idoli, ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Italia 2019 : “La Yamaha è migliore rispetto all’anno passato. Vincere qui sarebbe unico” : Siamo alla vigilia del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Mugello (Italia) ci sarà un grande spettacolo e i centauri della classe regina sono pronti a confrontarsi per centrare il bersaglio grosso. Valentino Rossi è tra gli osservati speciali. Il pilota di Tavullia detiene il record di vittorie su questa pista nella massima cilindrata (sette vittorie consecutive dal 2002 al 2008). In totale i centri del ...

MotoGp - Pernat e quel clamoroso retroscena su Valentino Rossi : “un team lo considerava un perdente e…” : Il manager italiano ha presentato il suo libro ‘Belin, che paddock’, svelando alcuni retroscena della sua carriera E’ stato presentato oggi presso l’autodromo del Mugello il libro di Carlo Pernat, che ha deciso di lanciare la sua opera proprio a ridosso del Gp d’Italia di MotoGp. AFP/LaPresse Scritto insieme al giornalista di La Repubblica Massimo Calandri e edito da Mondadori, il volume si chiama ...

MotoGp – Valentino Rossi ha una motivazione in più per far bene al Gp d’Italia : Francesca Sofia Novello al fianco del Dottore al Mugello [FOTO] : Ci sarà anche Francesca Sofia Novello al Mugello per il weekend di gara del Gp d’Italia di MotoGp: la fidanzata di Valentino Rossi al fianco del Dottore Il circuito del Mugello ha già aperto le porte ai piloti che domenica si sfideranno al Gp d’Italia: Andrea Iannone ha postato diversi video in bicicletta durante la giornata di ieri, mentre i giovani Di Giannantonio e Quartararo si sono divertiti a palleggiare col pallone da ...

MotoGp - GP Italia Mugello 2019 : Valentino Rossi e Dovizioso devono provarci. Marquez sempre il favorito : La staccata della San Donato, il destra-sinistra della Casanova-Savelli e il curvone della Bucine: sono solo alcuni dei tratti noti agli appassionati del Mugello, teatro del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il Circus fa rotta verso l’Italia e sulle colline toscane sarà come sempre un grandissimo spettacolo. Si riparte dall’uomo solo al comando Marc Marquez (95 punti) e dai suoi inseguitori Andrea Dovizioso (87 punti), Alex ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Italia 2019 : “Darò il massimo - correre al Mugello è speciale” : Valentino Rossi e il Mugello: una storia da Leggenda. Le sette affermazioni del “Dottore” nella classe regina, dal 2002 al 2008, lo hanno portato ad essere il pilota più vincente della storia del Motomondiale su questa pista, sede del sesto round iridato. I successi totali, tenendo conto anche delle esperienze in 125cc e 250cc, sono nove. Numeri impressionanti che, però, cominciano ad avere uno strato di polvere piuttosto spesso. ...

MotoGp – Finalmente il Mugello : le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia: le parole del Dottore prima della weekend di gara del Mugello Uno degli appuntamenti più attesi della stagione di MotoGp è arrivato: domenica si corre il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. Occhi puntati sui piloti italiani, che davanti al loro pubblico vorranno far bene, ma Marc Marquez sarà sicuramente l’uomo da battere dopo la caduta dello scorso anno in ...

MotoGp – Un allenamento al Ranch ed un bel film : ecco come Valentino Rossi si prepara al Mugello [FOTO] : Valentino Rossi si carica con un allenamento al Ranch ed un bel film per il Gp d’Italia: la preparazione del Dottore in vista del Mugello Manca sempre meno al grande appuntamento italiano della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà al Mugello per un nuovo round del Mondiale. Occhi puntatissimi, ovviamente, sui piloti italiani, che vorranno far bene davanti al loro pubblico, che popolerà le tribune del Mugello. Lo scorso anno ...

MotoGp – Il sabato sera di Valentino Rossi si accende con l’Americana al Ranch : Francesca Sofia Novello fa il tifo per il suo Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi in pista al Ranch con i giovani del Master Camp: il sabato sera del Dottore è dedicato all’Americana Anche se il weekend di gara del Gp di Monaco ha regalato uno spettacolo unico, gli appassionati dei motori pensano già al pRossimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà infatti il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. In attesa di correre davanti al suo pubblico, Valentino Rossi ha ...

MotoGp – Bradl severissimo nei confronti della Yamaha : “hanno dormito - ma Valentino Rossi…” : Le dure parole di Stefan Bradl sulla crisi della Yamaha e le abilità di Valentino Rossi di salvare il salvabile La stagione 2019 di MotoGp è iniziata con alti e bassi per la Yamaha: il team di Iwata ancora non riesce ad essere competitiva per lottare con i rivali di Ducati e Honda. L’unico ad ottenere qualche risultato positivo è stato Valentino Rossi, che con la sua esperienza è riuscito a metterci una pezza, salendo sul podio e ...