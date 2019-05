MotoGp – Paura al Mugello | valigetta sospetta | falso allarme bomba al Gp d’Italia | i

MotoGp - l’ammissione di Marquez : “all’inizio avevo un po’ di paura. Sfida personale? Cadere di più…” : Lo spagnolo si gode la vittoria ottenuta nel Gp di Le Mans, ironizzando su quella che è una sua particolare Sfida personale Terza vittoria e primato in classifica piloti rafforzato, Marc Marquez chiude alla grande anche il fine settimana di Le Mans, vincendo senza patemi il Gp di Francia. AFP/LaPresse Lo spagnolo prima gestisce ad inizio gara e poi scappa via, lasciando le briciole ai propri avversari che devono accontentarsi di lottare ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘spaventato’ da Marc Marquez : “vi svelo che cosa mi fa paura…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sulle qualità di Marquez, esprimendo il proprio pensiero sul prosieguo del Mondiale Nonostante una giornata complicata, Valentino Rossi è riuscito comunque a chiudere al sesto posto il Gp di Jerez, rimanendo a soli nove punti dalla vetta della classifica piloti. AFP/LaPresse In testa ci è tornato Marc Marquez che, dopo la caduta di Austin, ha vinto dominando la gara spagnola davanti a Rins e Viñales. ...

MotoGp - l’ammissione di Marquez : “nei primi cinque giri ho avuto paura. Avversari? Oggi non mi interessava di nessuno” : Il pilota della Honda ha parlato della vittoria ottenuta a Jerez, svelando le sensazioni avvertite durante la gara Seconda vittoria stagionale per Marc Marquez, il pilota della Honda si impone a Jerez e torna sul gradino più alto del podio dopo la caduta di Austin. Un successo che vale doppio per lo spagnolo, risalito in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto nel post gara il ...

MotoGp - Viñales non si nasconde : “ho avuto paura durante le qualifiche - la moto non stava in piedi” : Il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della Yamaha, svelando di aver dovuto fare i conti con il forte vento Sesto tempo per Maverick Viñales nelle qualifiche del Gp di Austin, lo spagnolo non è riuscito ad agguantare la prima fila come il suo compagno di squadra, piazzatosi alle spalle di Marc Marquez. AFP/LaPresse Una giornata complicata per il rider della Yamaha, che ha dovuto fare i conti con il forte ...