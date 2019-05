MotoGp – Lamborghini al fianco di Pramac al Mugello | livrea nuova per Bagnaia e Miller al

Lamborghini sbarca in MotoGp e fa tappa in America : Tra le curve del circuito del Gran Premio delle Americhe, oltre a livree ad hoc per le Ducati, faranno sentire il loro rombo anche i motori LamborghiniNella tappa del MotoGP a stelle e strisce, oltre al tributo al pilota “di casa” Nicky Hyden, altra novità all’orizzonte. Lamborghini è approdata tra le curve oltreoceano in qualità di title sponsor per il GP di Austin. Per la terza tappa del campionato sulle carene della ...