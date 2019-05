MotoGp – Anche Marquez ha le sue grane al Mugello | “abbiamo sofferto | scelta delle gomme

Sky Sport MotoGp - Diretta Gp Italia (30 Maggio - 2 Giugno). Live anche su TV8 : Torna il Motomondiale 2019, con il Gran Premio d’Italia in Diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno da giovedì 30 Maggio a domenica 2 giugno. Per la 34esima volta la top-class scende in pista sul tracciato del Mugello, dove si corse la prima gara nel 1976 (allora era chiamato GP delle Nazioni). Statisticamente si può parlare di dominio Honda: il team...

MotoGp – Al Mugello un weekend spettacolare : ORARI e DIRETTA TV del Gp d’Italia - ecco come seguirlo anche in chiaro : Domenica si corre il Gp d’Italia: tutto pronto per la grande festa del Mugello. ORARI e dirette tv, ecco come seguire l’appuntamento italiano della MotoGp Dopo una settimana di pausa i piloti della MotoGp sono pronti a tornare in pista per un imperdibile appuntamento: domenica si corre il Gran Premio d’Italia. I tifosi italiani sono pronti a popolare le tribune del Mugello per dare tutto il loro supporto a Valentino ...

MotoGp - Petrucci ringrazia… Dovizioso : “a Forlì gli scrocco tutto - questo podio è anche merito suo” : Primo podio in Ducati ufficiale per Danilo Petrucci, terzo al traguardo del Gp di Le Mans dietro Marc Marquez e Andrea Dovizioso Una giornata speciale per Danilo Petrucci a Le Mans, il pilota della Ducati centra il primo podio con il team ufficiale, chiudendo alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Un risultato esaltante per il ternano, apparso felice e sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “devo stare ...

MotoGp - Risultato GP Francia 2019 : Marc Marquez inesorabile anche a Le Mans - sul podio Dovizioso e Petrucci - Rossi 5° : Non ce n’è, vince sempre lui! Marc Marquez (Honda) non lascia scampo agli avversari e conquista in assoluta scioltezza anche il Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP, centrando il successo numero 73 della sua carriera ed il terzo a Le Mans da quando corre nella classe regina. Il campione del mondo in carica fa il bello e cattivo tempo, dimostrandosi per l’ennesima volta di un altro pianeta, con una moto impeccabile e uno stile di ...

MotoGp - Marquez detta il ritmo nel warm up di Jerez : bene anche Morbidelli [TEMPI] : Marc Marquez in palla nel warm up di Jerez, male invece Valentino Rossi lontano dai migliori anche stamane Dopo una caduta ad inizio warm up, Marc Marquez si è ripreso alla grande andando a piazzarsi al primo posto questa mattina sul circuito di Jerez. In attesa della gara che vedrà Quartararo partire dalla pole position, buona prova anche per Franco Morbidelli giunto quaerto dietro a Marquez appunto, alla Yamaha di Vinales parso in ...

MotoGp - Morbidelli in estasi : “festeggeremo con la birra - anche se son tutti musulmani. Rossi? Ecco cosa farà domani” : Il pilota italiano ha commentato la qualifica del Gp di Jerez, conclusa al secondo posto dietro il compagno di squadra Quartararo Per la prima volta in carriera, Franco Morbidelli centra la prima fila in MotoGp. Un risultato pazzesco per il pilota del team SIC Petronas, riuscito a piazzare i propri due piloti davanti a tutti a Jerez, con Fabio Quartararo in pole position. Un’emozione intensa per il Morbido, apparso davvero felice ai ...

MotoGp - Red Bull KTM Tech3 : Oliveira anche nel 2020 : JEREZ - Miguel Oliveira andrà avanti con il team Red Bull KTM Tech3 anche nel 2020. Uno dei rookie della MotoGp resterà, dunque, nella massima categoria con la scuderia che lo ha visto esordire, anche ...

MotoGp Spagna - Petrucci davanti a tutti anche nelle Libere 3 : Danilo Petrucci centra il miglior tempo nella terza sessione di Libere del GP di Spagna, quarta tappa del motomondiale. Il pilota Ducati ha chiuso il turno in 1'36''957 , nuovo record della pista, ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Jorge Lorenzo e la scarsa adattabilità ai cambiamenti. Anche in Honda lo stesso film vissuto in Ducati : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno condizionando il lento processo di adattamento di Lorenzo alla nuova moto, dopo le esperienze ...

MotoGp KTM Tech3 : ci sarà Oliveira anche nel 2020 : ROMA - Miguel Oliveira sarà un pilota della con la KTM Tech3 anche nella stagione del 2020. È quanto ha confermato Pit Beirer, direttore motorsport della casa austriaca, alla rivista Speedweek. ' Con ...

MotoGp – Vinales in difficoltà - Jorge Lorenzo ammette : “so quale è il suo problema - l’ho vissuto anche io” : Jorge Lorenzo e le difficoltà di Maverick Vinales nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp: le parole del maiorchino sui problemi dello spagnolo della Yamaha La stagione 2019 non è iniziata col piede giusto per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, nonostante l’ottimismo ed i cambiamenti non è riuscito ad ottenere buoni risultati nelle prime tre gare del campionato di MotoGp. AFP/LaPresse Mentre Valentino Rossi ha ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «C'è anche Rins per il titolo» : ROMA - In Texas non è riuscito a resistere ai suoi attacchi. Nel Gp delle Americhe Valentino Rossi ha dovuto cedere il passo ad Alex Rins, che lo ha preceduto vincendo la sua prima gara in MotoGp. Da ...

MotoGp – Biaggi ammira Valentino Rossi ma riporta i fan con i piedi per terra : “anche l’anno scorso la partenza è stata buona” : Max Biaggi, i complimenti a Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez ad Austin: la sincerità dell’ex centauro romano Il Gp di Austin ha regalato spettacolo puro: la caduta di Marc Marquez ha lasciato tutti senza parole e ha permesso a Rossi e Rins di dare vita ad una lotta appassionante per la vittoria della gara texana. Alla fine a tagliare per primo il traguardo è stato il giovane pilota spagnolo della Suzuki, mentre Valentino ...

MotoGp – Marquez s’impone anche nel warm up - Dovizioso c’è : Valentino Rossi solo sesto [TEMPI] : Il warm up del Gp del Texas nel segno di Marc Marquez, il pilota della Honda è il più veloce della sessione di riscaldamento pre-gara Marc Marquez, prima di prendere il via per il Gp del Texas dalla prima casella in griglia di partenza, ha segnato il miglior tempo del warm-up. Dopo essere stato leader delle qualifiche sul circuito di Austin, anche nella sessione di riscaldamento pre-gara, il pilota spagnolo ha dominato. Con il tempo di ...