Morgan presenta il nuovo brano ' Per per sempre' per rispondere a tutte le provocazioni

(Di venerdì 31 maggio 2019)ancora al centro di una bufera mediatica. Questa volta, a riempire le pagine dei rotocalchi di tutta Italia è lo sfratto (già annunciato qualche mese fa) dalla sua casa di Monza, che è stata acquistata tramite regolare asta da una acquirente anonima. Il procedimento per arrivare al sequestro giudiziario della sua dimora è partito dalla sua ex compagna, Asia Argento, da cui ha avuto una figlia, Anna Lou. La Argento ha lamentato più volte negli anni la totale assenza del padre nei confronti della loro figlia, sia dal punto di vista morale che economico. L'attrice ha però specificato di non aver richiesto direttamente lei lo sfratto e la vendita della casa, ma che dopo alcune verifiche effettuate in seguito alle sue richieste per avere gli arretrati del mantenimento della figlia, sono stati messi in evidenza anche altri debiti contratti dall'artista monzese e pertanto la messa ...

