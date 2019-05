TelevideoRai101 : Missouri, giudice salva clinica aborti -

Unha concesso all'unicache pratica l'aborto indi continuare provvisoriamente l'attività, che altrimenti sarebbe dovuta cessare. Il dipartimento della Sanità ha infatti deciso di non rinnovare la licenza per vari problemi sanitari contestati in un controllo. Dura la reazione dei dirigenti che parlano di una chiusura per movi politici, sull'onda delle nuove leggi più severe che stanno adottando molti Stati, compreso il.(Di venerdì 31 maggio 2019)