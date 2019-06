Miley Cyrus | il ritorno di una popstar alla conquista del mondo

domanipress

(Di venerdì 31 maggio 2019) Oggi la superstarritornagrande sulle scene musicali e pubblica in digitale “SHE IS COMING”: un EP di sei canzoni, che ha debuttato subito al #1 su iTunes in Italia e che andrà a comporre la raccolta “SHE IS:” che uscirà nei prossimi mesi. Dal 7 giugno in rotazione radiofonica il singolo “Mother’s Daughter”. Queste le uscite degli altri 2 EP: “SHE IS HERE” è atteso per l’estate 19 e “SHE IS EVERYTHING” per l’autunno 19. “SHE IS COMING”TRACKLIST: 1. Mother’s Daughter 2. Unholy 3. D.R.E.A.M. featuring Ghostface Killah 4. Cattitude featuring RuPaul 5. Party Up the Street with Swae Lee & Mike WiLL Made-It 6. The Most

