Milano-Sassari | Gara-2 Semifinale Playoff basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in

(Di venerdì 31 maggio 2019) Questa sera si disputa-2 della serie dideidi Serie A ditra AX Armani Exchangee Banco di Sardegna. Ancora una volta,con Avellino, le Scarpette Rosse milanesi di coach Simone Pianigiani hanno cominciato in maniera pessima la serie perdendo in casa per 86-79 contro i sardi di coach Gianmarco Pozzecco che ancora una volta sono stati decisivi nell’ultimo quarto e hanno potuto contare su 26 punti in 24 minuti, nuovo recordi in carriera, di Stefano Gentile, 25 punti e 11 rimbalzi di Rashawn Thomas, 13 punti di Achille Polonara e 12 punti e 11 rimbalzi di Dyshawn Pierre, per16 punti di Vladimir Micov, 12 punti di Mike James e 10 punti e 13 rimbalzi di Kaleb Tarczewski. Pianigiani dopo la partita si è rammaricato per i troppi tiri sbagliati e per non aver preso il volo nel primo quarto in qui i suoi avevano in mano il pallino del ...

