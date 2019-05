Milano dichiara l’emergenza climatica e ambientale

ideegreen

(Di venerdì 31 maggio 2019) Anche l’Italia inizia a muovere i primi passi verso il riconoscimento ufficiale di una realtà ormai innegabile, quella del Climate Change. Lo scorso 20 Maggio durante il Consiglio Comunale,hato l’emergenza. Una data che può definirsi storica. (altro…)Idee Green.

