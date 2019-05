Milan | ore di attesa per la risposta di Maldini | la fumata bianca però appare al momento

Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan?/ Slitta ancora l'incontro con Lotito : Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan? Si aspetta Maldini per scegliere il tecnico: società rossonera in stand-by, il laziale nome più caldo.

Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan - l’idea che piace a Maldini e Gazidis : nuovo allenatore Milan, si aprono le danze del mercato e dopo Inzaghi e Giampaolo oggi TuttoSport cita Sergio Conceicao. Ancora mancano due figure fondamentali, il direttore sportivo e il direttore tecnico. Proprio Paolo Maldini potrebbe diventare il nuovo DT della prossima stagione e, in questa fase di transizione, guiderebbe le scelte della società. Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan non dispiacerebbe a Gazidis, e come riporta ...

Nuovo allenatore Milan 2019 : sostituto Gattuso - ecco i nomi favoriti : Nuovo allenatore Milan 2019: sostituto Gattuso, ecco i nomi favoriti È tempo di cambiamenti in casa Milan. Il 28 maggio 2019 con un comunicato ufficiale la società ha annunciato di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto con il proprio allenatore Gennaro Gattuso. Nuovo allenatore Milan, inizia una nuova era? La stessa società AC Milan ha aggiunto che c’è l’intenzione di avviare “un processo di ...

Milan - Paolo Maldini tentenna : "Io futuro direttore tecnico? Qualche giorno e decido" : "È una proposta allettante e a breve darò la mia risposta a Gazidis. Tra pochi giorni, entro la fine di questa settimana, le cose saranno definite". Paolo Maldini commenta così la possibilità di diventare il prossimo direttore tecnico del Milan: "Bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene.

Milan - nuovo allenatore : sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi - occhio alla novità! : nuovo allenatore Milan- Il Milan si prepara all’inizio della prossima stagione con una totale rivoluzione a livello societario, ma anche sul campo. Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso, la sensazione è che il club rossonero vorrebbe accelerare i tempi per la scelta del nuovo allenatore. L’indiziato numero uno resta Simone Inzaghi, il quale, salvo […] L'articolo Milan, nuovo allenatore: sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi, occhio ...

Milan - Wenger potrebbe essere il nuovo allenatore e Gazidis punta anche su Maldini : L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger è emerso come il favorito a subentrare come tecnico del Milan, mentre l'attuale coach dell'Arsenal Unai Emery sta disperatamente cercando rinforzi per la prossima stagione. Arsene Wenger appare come uno dei favoriti per sostituire Gennaro Gattuso come allenatore del Milan. E il francese potrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri avversari, visto che in in precedenza ha lavorato con l'amministratore ...

Calcio : Milan. Gazidis vorrei Maldini rimanga - poi scelta allenatore : Calcio, il nuovo Milan vuole ripartire da Paolo Maldini. Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri, illustra i piani della società.

Calcio - Milan : Leonardo si è dimesso! Non sarà più direttore sportivo dei rossoneri : Prosegue la rivoluzione in casa Milan. Dopo le dimissioni di ieri di mister Gennaro Gattuso, oggi è stata la volta di Leonardo di fare un passo indietro. Il brasiliano, che ricopriva il ruolo di direttore generale dell’area tecnico-sportiva dal 25 luglio scorso, ha infatti deciso di “lasciare il Club al termine della stagione con effetto immediato” come spiega il comunicato emesso dal club rossonero. L’AC Milan ...

Ultime ore calde in casa Milan : il punto di Gazidis sul futuro di Maldini e sul nuovo allenatore : Stagione che può essere considerata deludente per il Milan, adesso inizia un nuovo progetto dopo l’addio con l’allenatore Gennaro Gattuso. Rottura anche con Leonardo, non con Paolo Maldini, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha spiegato la situazione in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”: “Leonardo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avra’ sempre il mio grazie per ...

Addio Gattuso - le parole dell’ex direttore sportivo del Milan Mirabelli : L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, dopo l’Addio di Gattuso al club rossonero ha twittato un messaggio destinato all’allenatore in cui ha voluto sottolineare il lavoro fatto da Gattuso e la grandezza della persona. Nelle ultime ore, Mirabelli è stato accostato alla Fiorentina e potrebbe decidere di portare sulla panchina viola proprio Gattuso in caso di separazione tra i gigliati e Vincenzo ...