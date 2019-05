Milan | le condizioni di Maldini | dal budget allo staff

Milan - Maldini detta le condizioni per dire sì al ruolo da dt : budget - staff e autonomia” : L’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, ha chiarito quali sono i punti chiave per accettare il ruolo di direttore tecnico del club rossonero. Il Milan aspetta una risposta entro il fine settimana ma importanti novità ci potrebbero essere già nella giornata odierna. Maldini avrebbe richiesto alla società garanzie sul budget da poter utilizzare per il mercato, vorrebbe scegliere personalmente il suo staff (si parla di Costacurta, Moncada e ...

Milan - infortunio Donnarumma : il report medico sulle condizioni del portiere rossonero e i tempi di recupero : Il portiere del Milan ha riportato un guaio muscolare nel match con la Spal che sicuramente gli farà saltare entrambe le gare con la Nazionale Brutte notizie per Roberto Mancini e per la Nazionale Italiana, Giangluigi Donnarumma infatti dovrebbe saltare con ogni probabilità le prossime due gare di qualificazione all’Europeo 2020, in programma l’8 giugno ad Atene contro la Grecia e l’11 a Torino contro la Bosnia. Il ...

Milano - aggredito con l'acido dalla ex : condizioni in miglioramento : Prima dell'aggressione 800 telefonate al giorno, minacce di morte e insulti sui social. Il 30enne l'aveva denunciata il 19 aprile per stalking

Milan - niente fratture per Lucas Biglia : le condizioni del centrocampista rossonero : Il club rossonero ha diramato una nota ufficiale in cui sottolinea come Biglia non abbia riportato fratture o lesioni dopo il colpo subito durante il match con il Bologna Sospiro di sollievo per il Milan, Lucas Biglia non ha riportato fratture o lesioni in seguito al colpo ricevuto nel corso del match con il Bologna, vinto 2-1 grazie ai gol di Suso e Borini. Spada/LaPresse Sostituito alla mezz’ora del primo tempo, l’argentino ...

Milano - Berlusconi operato al San Raffaele : "Condizioni stabili - notte tranquilla" : Milano, 1 maggio 2019 - Ha trascorso una notte tranquilla all' ospedale San Raffaele di Milano , dove è stato operato per un'occlusione intestinale, e sono stabili i parametri clinici di Silvio ...

Milan – Il punto sugli infortuni : le condizioni di Donnarumma - Paquetà e Calabria : In vista del prossimo impegno di campionato, ecco il punto della situazione sugli infortuni del Milan: recuperato Donnarumma Il Milan sia contro la Juventus, che contro la Lazio, ha dovuto fare a meno di pedine importanti della sua rosa, come Gigi Donnarumma e Paquetà. Per il prossimo impegno di campionato dei rossoneri, in trasferta contro il Parma, però il portiere sarà recuperato insieme a Davide Calabria, mentre Paquetà non ha finito ...

Milan - buone notizie per Gattuso dall’infermeria : le condizioni di Romagnoli e Calabria : Niente di grave per i due giocatori rossoneri, che saranno a disposizione per la trasferta di Parma del prossimo turno di campionato Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in vista della trasferta di Parma, l’allenatore del Milan infatti potrà contare sia su Alessio Romagnoli che su Davide Calabria. Il difensore centrale rossonero ha rimediato una semplice contusione nel primo tempo contro la Lazio, che lo ha costretto ...