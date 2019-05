Mikhaël Hers racconta una scena di Quel giorno d’estate

internazionale

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Girare questa sequenza, nonostante le difficoltà, ci ha dato fiducia per portare a termine il lavoro”, spiega il regista francese che nel suo film ha volutore il dramma delle vittime degli attentati a Parigi del 2015. Leggi

