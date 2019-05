Mika torna con nuovo singolo | album e “Revelation Tour”

ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il ritorno dialla musica, con il"Ice Cream" in uscita oggi in tutto il mondo, disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica. Scritto dacon Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, è il primoestratto dal suoche verrà pubblicato da Polydor / Universal Music il 4 ottobre, dal titolo "My Name Is Michael Holbrook". L'eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica (dal design alla partecipazione e realizzazione di grandiosi show televisivi come Stasera Casae X Factor in Italia e The Voice in Francia) ha deciso di riportare il focus totalmente sulla musica.Frutto di due anni di scrittura tra le pareti domestiche tra Miami, Londra e la campagna toscana, "My Name Is Michael Holbrook" porterà i fan a scoprire l`essenza dell`identità di, a partire dal suo nome anagrafico, ...

